Šampionát v badmintonu se vrací do Budějovic. Hvězdy chybí kvůli Paříži

Stejně jako v roce 2023 bude součástí turnaje i šampionát pro nejmladší žáky do 11 let. Zatímco dospělí budou bojovat na pěti kurtech ve sportovní hale, mladí se představí v tělocvičně na Sokolském ostrově. Až na finálové duely se přestěhují také do sportovní haly.

Celý koncept mistrovství tak zůstává stejný. „Nic zásadního jsme oproti loňsku neměnili. Zaměřili jsme se spíš na detaily. Máme výhodu, že už jsme věděli, do čeho jdeme. Můžeme těžit ze získaných zkušeností,“ potvrdil Liebl.

Loňský šampionát se povedl, a tak jihočeští pořadatelé dostali důvěru od svazu znovu. Ti opět věří, že o turnaj bude mezi diváky zájem. „Přidali jsme pár stánků, fanoušky čeká víc zábavy u vstupu. Ale věříme, že přijdou hlavně na badminton. Loni dorazilo zhruba 300 platících lidí, tak bychom chtěli toto číslo zopakovat nebo ještě zvýšit,“ uvedl Liebl, který je zároveň i předsedou Jihočeského badmintonového svazu.

Favoritů na titul je více i proto, že některé hvězdy budou chybět. Důležité body v boji o nominaci na olympijské hry sbírají Jan Louda či deblový pár Adam Mendrek a Ondřej Král či Tereza Švábíková. O titul tak zabojuje zejména obhájce Jiří Král, který vidí hlavního vyzyvatele v domácím Janu Janoštíkovi.

„Po loňském mistrovství se opět moc těším, protože se znovu koná v mém rodném městě. Jsem velmi motivovaný předvést zase co nejlepší výkon. Samozřejmě že bych byl velmi rád, kdyby se to povedlo, ale na šampionátu je důležité nepodcenit žádný zápas,“ dodal Janoštík.

Mezi ženami titul neobhájí Švábíková, a tak se šance dávají Veronice Dobiášové, Sharleen Tallulah van Coppenolle nebo Lucii Krulové. „Přál bych úspěch hlavně jihočeským hráčům,“ přiznal Liebl.

Turnaj startuje dnes v 11 hodin a bude se končit před čtvrtfinálovými duely. Ty začnou zítra v 10 hodin, v 16 hodin pak vypuknou semifinále. Finálové zápasy začnou v neděli v 10 hodin. Kromě dvouher se hrají i čtyřhry a smíšené čtyřhry. Vstupné pro diváky činí sto korun na den, děti do 15 let ho mají zdarma.