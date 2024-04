Řidič vyběhl do protisměru zachraňovat kachnu, havarovala kvůli tomu tři auta

K nehodě došlo v ranních hodinách na silnici druhé třídy v Břehově na Českobudějovicku. Řidič dodávky jedoucí ve směru do krajského města zpozoroval na silnici pobíhat kachnu a rozhodl se ji zachránit. Při záchraně však nedbal silničního provozu a zkřížil cestu protijedoucím vozům.

„Řidič osobního automobilu jedoucí od Českých Budějovic musel kvůli řidiči pobíhajícímu po vozovce prudce zastavit, aby ho nesrazil. Kvůli tomu do něj ale zezadu narazila dodávka jedoucí těsně za ním,“ popsal nezvyklé okolnosti nehody mluvčí jihočeské policie Miroslav Šupík.

Tím však smůla pro řidiče osobního auta zdaleka neskončila. Narazila do něj ještě druhá dodávka, která taktéž jela v jeho závěsu a snažila se nehodě vyhnout. Na místo dorazili i záchranáři, kteří ošetřili tři lidi s lehkými zraněními.

Jediným nezraněným tak zůstal samotný kachní záchranář, který krátce po kolizi tří aut z místa nehody odjel. „Ačkoliv to tak nevypadá, pravděpodobně to nebude on, kdo nese na nehodě vinu, ale řidič první havarované dodávky, který nedodržel bezpečný odstup od osobního automobilu,“ doplnil Šupík.

Řidiči z havarovaných vozů se po nehodě podrobili dechové zkoušce, která byla negativní. Způsobenou škodu policisté předběžně vyčíslili na 600 tisíc korun.