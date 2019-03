Skoro jako Vancouver. Sáblíková měla sezonu snů. A neřekla poslední slovo

Dívala se na čtyřminutové video s nejkrásnějšími okamžiky její kariéry. Na momenty, kdy získala svých 20 zlatých medailí na světových šampionátech.

Několikrát se zavrtěla, schovala tvář do dlaní nebo si promnula oči, které jí lehce zvlhly.

Dvanáct let uběhlo od jejího prvního triumfu nad zbytkem světa. Od té doby ho Martina Sáblíková nepřestává udivovat.

„Děkuju moc za tohle video. Když jsem viděla záběry z prvních let, měla jsem co dělat, abych se nerozbrečela,“ popisovala dojatá rychlobruslařka.

Od svých sponzorů dostala několik kytic i obrovský dort s velkým nápisem LEGENDA. „Dort si dám a nejenom kousek,“ smála.

Legendou Sáblíková bezesporu je.

V minulých dvou víkendech se stala popáté mistryní světa ve víceboji, podvanácté vyhrála Světový pohár na dlouhých tratích a hlavně, vylepšila světové rekordy na 3000 a 5000 metrů.

Ten první dokonce dvakrát.

„Je neskutečné, co se letos stalo. Po přelomu kalendářního roku najednou odezněly všechny bolístky. Pro mě je to neuvěřitelné, této sezony si vážně moc vážím. A děkuju všem, kdo za mnou stál a neodepisoval mě,“ prohlásila.

A že jich bylo.

Takové kecy neplatí

Dva roky se Martina Sáblíková zdravotně trápila.

Soužilo ji bolavé koleno i namožená záda.

„Nemohli jsme pořádně trénovat a já jsem četl, jak je Martina za zenitem, jak je stará,“ popisoval trenér Petr Novák.

„To taky jsem,“ skočila mu do toho jeho svěřenkyně.

„Ale to, co se letos stalo, tak ukázalo, že to nebyla pravda, že takové kecy neplatí,“ usmíval se trenér.

Když před dvěma lety ve Stavangeru ovládla poslední trojku sezony, sama nečekala, že to bude skoro na dva roky poslední triumf ve Světovém poháru.

Loňskou sezonou se ale protrápila.

„Kdyby nebyla olympiáda, ani by tehdy nejela,“ přiznává Novák.

I přes bolest ale Sáblíková na hrách v Pchjongčchangu vybojovala stříbro na pětikilometrové trati. To stříbro pro ni tehdy mělo cenu zlata.

RADOST. Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková vybojovala v olympijském závodě na 5000 metrů stříbrnou medaili. (16. února 2018)

„Nevěděla jsem, jestli se ještě někdy dostanu zpátky. Že bych ještě mohla někdy stát na tom nejvyšším stupni? Vážně jsem to netušila,“ popisovala.

Její unavené tělo potřebovalo odpočinek. A to tak, že pořádný.

Proto si loni v létě vzala nejdelší volno, jaké kdy v kariéře měla. A hlavně proto se nyní dostala zpět na vrchol.

Už před startem sezony tvrdil Novák novinářům, že jeho svěřenkyně má na to překonat světové rekordy. Tehdy tomu ale nikdo nevěřil a po úvodu sezony ani nebyl důvod. Vždyť Sáblíkové začátek zimy příliš nevyšel. Znovu se ozývalo namožené koleno a nad tím, jestli se kdy vrátí do bývalé fazony, visel ještě větší otazník.

Jenže pak přišel leden a mistrovství Evropy v Collalbu, kde Sáblíková získala stříbro poté, co byla na trojce druhá a pětku suverénně vyhrála.

„To jsem nečekala. Ještě před Evropou jsem měla docela problémy s kolenním vazem. Hodně jsme ho museli tejpovat a fixovat. Ale díky cvikům a protahování se najednou to koleno dalo do pořádku,“ popisovala.

Svatba maminky a cyklistika?

Najednou zase mohla všechno.

Při tréninku si neulevovala jako tolikrát v posledních měsících. Absolvovala všechno, co jí kouč Novák rozepsal a tělo drželo.

„Když mě nebolí záda a můžu normálně bruslit a nebolí mě koleno, takže se můžu normálně odrazit, normálně odstartovat, najednou ta jízda a pohoda v jízdě je úplně jiná. Užívala jsem si, že můžu všechno dělat bezbolestně,“ vzpomínala.

Dostala se do úžasné fazony. V Inzellu na mistrovství světa jednotlivých tratí kralovala na trojce i na pětce. A závěr Světového poháru v Kanadě a Spojených státech? Tu historii už všichni znáte.

Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková (uprostřed) slaví vítězství na MS ve víceboji, vlevo je druhá Miho Takagiová z Japonska, vpravo pak třetí Antoinette de Jongová z Nizozemska.

„Pár lidí se mě ptalo, jak to dělám. Ale já dělám všechno stejně, akorát jsem byla zdravá, což byla alfa a omega všeho. Po Calgary (kde zajela dva světové rekordy) mi někteří říkali, že v Salt Lake City pojedu trojku za 3:51. Tak to skoro předpověděli,“ usmála se.

Na olympijské dráze v sobotu stanovila nový světový rekord v hodnotě - 3:52,027.

Jestli to byla nejúspěšnější sezona kariéry?

Spíš druhá nejúspěšnější.

„Rok 2010 už asi nic nepřekoná. To byla sezona snů,“ vzpomínala na rok, kdy na olympiádě brala zlato za 3000 a 5000 metrů a bronz na 1500.

V nejbližší době čeká českou rychlobruslařku svatba maminky, zasloužený odpočinek a možná i cyklistika.

„Nikdy neříkám ne. Teď to moc neřeším, užívám si to, že sezona skončila. Uvidím, až si sednu na kolo, protože pořád je pro mě priorita rychlobruslení. Nerada bych, aby se mi kvůli cyklistice nějaké zranění vrátilo,“ říká.

Zvlášť, když za rok do Salt Lake City vrátí na mistrovství světa jednotlivých tratí.

„A podle mě je světový rekord na pětce v hodnotě 6:52 sranda. Martina má na to jet pod 6:50. Ještě neřekla poslední slovo,“ má jasno kouč Novák.