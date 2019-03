Sáblíková znovu ohromila! Vylepšila světový rekord na 3000 metrů

Měla před sebou poslední výzvu v této sezoně. Výzvu, která vlastně byla hodně nad plán.

V polovině ledna totiž Martina Sáblíková získala stříbro na vícebojařském ME, poté na světovém šampionátu v Inzellu vybojovala zlaté medaile na tratích 3000 i 5000 metrů.

No a v Calgary?

O jejím triumfu ve světovém víceboji a dvou světových rekordech na 3000 a 5000 metrů za jeden víkend věděl celý svět.

I proto při příjezdu do Salt Lake City na finále Světového poháru říkala: „V sezoně mám ne splněno, ale přeplněno. Budu se samozřejmě snažit zajet, co nejlépe. Kdyby se to ale nepovedlo, tak se nic neděje. Jsem hrozně ráda, jak sezona od Nového roku probíhá.“

Jistě, mohla po dvanácté v kariéře ovládnout celkové hodnocení Světového poháru na dlouhých tratích.

Vždyť měla náskok jedenácti bodů na druhou Natalii Voroninovou z Ruska. Třetí Kanaďanka Isabelle Weidemannová ztrácela další tři body.

„Kdyby se mi podařilo udržet první místo, bylo by to hezké. Ale bude to ještě boj, jsem opravdu unavená,“ tvrdila Sáblíková.

Ještě víc se ale mluvilo o jejím dalším útoku na světový rekord. Že když zajela tak nadpozemské časy v Calgary ve víceboji, co teprve předvede o týden později v Salt Lake City, kde pojede jen trojku?

„Výkony z Calgary mě samozřejmě ještě víc nakoply, na druhou stranu mi ten víkend vzal docela dost fyzických sil. Uvidíme, kolik mi jich zůstalo,“ říkala. „Možná to tady na světový rekord někdo zkusí, ale já to nebudu.“

Tady se znovu mýlila.

Útočily i Visserová s Voroninovovu

Od úvodních rozjížděk to byl zajímavý závod.

Osm z dvanácti závodnic si totiž vytvořilo osobní rekord na této trati.

Úžasný čas zajela už olympijská šampionka na pětikilometrové trati Esmee Visserová, která se světovému rekordu Sáblíkové z Calgary značně přiblížila.

Trojku zvládla bravurně za 3:54,02 a vytvořila tak nový rekord dráhy.

Hned po ní navíc Ruska Natálie Voroninová byla jen o čtyři setiny horší. Byla to hozená rukavice české rychlobruslařce.

Sáblíková do poslední trojky sezony nastoupila v poslední rozjížďce s Kanaďankou Isabelle Weidemannovou.

Věděla, že pokud chce vyhrát Světový pohár, potřebuje porazit Voroninovou i Weidemannovou.

Jenže ona nakonec s žádnou z nich vůbec nezávodila.

Martina Sáblíková (CZE) shaves another second off the 3000m world record, finishing in 3:52.02 to grab the long distance World Cup

March 9, 2019

Salt Lake City,

 https://t.co/3BWtFPQpV9…

 https://t.co/MaO7GZ7js3 (restrictions apply)

#⃣ #WCSpeed #SpeedSkating pic.twitter.com/ElqsumorxP — ISU Speed Skating (@ISU_Speed) 9. března 2019

Jela si svou vlastní ligu.



Když se zpětně ohlídnete po časech jednotlivých kol, je až neskutečné, jak Sáblíková jela. Už start za 19,7 byl z říše snů. Druhé kolo pak za 29,1 sekundy. A ty další? Všechny až na to poslední zvládla jednatřicetiletá rychlobruslařka pod 31 vteřin!

Hlavně díky tomu pak v cíli svítil neuvěřitelný čas 3:52,02.

Po minulých dvou sezonách plných bolesti a zranění tak Sáblíková předvedla sezonu snů.

Sezonu, na kterou se bude ještě dlouho vzpomínat.