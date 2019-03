POHLED: Méně je více. Jak Sáblíková našla cestu k dlouhověkosti

dnes 11:58

S oblibou se traduje, že z porážek se sportovci mají učit. Ale proč by si naopak nemohli vzít ponaučení i z vítězství? Rychlobruslařka Martina Sáblíková se zlatem na krku letos pochopila: Ano, takhle by to mohlo fungovat. Nejen v této sezoně, ale možná až do her v Pekingu 2022, na nichž má vyvrcholit její kariéra.