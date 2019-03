Novák o Sáblíkové: Ukázala, že není za zenitem. Že to byly jen kecy

„Nevím, co mě to potkalo, v úterý jsem si dal jednoho panáčka slivovice, ale víc jsem riskovat nechtěl. To zapití mě ještě čeká,“ říká.



A že bude co zapíjet. Čekal jste, že tato sezona může být tak úspěšná?

Víte, když jsme spolu s novináři seděli na tiskové konferenci, říkal jsem, že formu budeme směřovat k mistrovství světa. A když jsem řekl, že má Martina takovou formu, že bude útočit na světové rekordy, viděl jsem, jak jste hlavou pokývali, jestli jsem se nezbláznil. To je moje odpověď na to, jestli jsem to očekával, nebo ne.

Vaše svěřenkyně v Calgary ovládla světový víceboj a vylepšila dva světové rekordy. Jak jste to prožíval?

Měl jsem v hlavě všechna ta čísla. Že to může být dvacátá zlatá z mistrovství světa, že může vyhrát čtyřboj, že může zajet světové rekordy. Dva dny před závody jsem to jednomu novináři řekl a on to napsal a po závodech mi volal. Já si uvědomil, že to hlavní jsem mu už ale řekl.

Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková (uprostřed) slaví vítězství na MS ve víceboji, vlevo je druhá Miho Takagiová z Japonska, vpravo pak třetí Antoinette de Jongová z Nizozemska.

Co to bylo?

Řekl jsem mu vývoj závodu, jak to ve čtyřboji bude probíhat – jestliže Martina bude před 5 kilometry muset najet 14 vteřin na de Jongovou, tak je najede, na to má. A jestli bude muset najet 20 vteřin na Takagiovou, tak je najede. A ona opravdu najela. Najděte mi jediného trenéra, který tohle dokáže dopředu odhadnout. Ten novinář musel vědět, že bude mistryní světa, protože jsem mu to řekl dopředu (usměje se).

Myslíte, že může být ještě rychlejší?

Podle mě je těch 6:52 na pětce sranda. Má na to jet pod 6:50, ještě neřekla poslední slovo. Měla problémy se zády, kolenem, nemohli jsme trénovat. Četl jsem, jak je za zenitem, jak je stará. Letos ukázala, že to neexistuje, že takové kecy neplatí.

Možná i díky jiné přípravě, kterou letos měla. Dostala největší volno v kariéře, nejezdila tolik závodů.

Měl bych hlavně poděkovat všem, kdo se na tom podílel. Našim doktorům, naší masérce Elišce Dřímalové i dalším lidem. Ten rekord na třech kilometrech byl nejstarší v rychlobruslení a ona ho v Calgary překonala nejprve o tři setiny. Ty tři setiny jsou právě ti lidé kolem nás.

Myslíte, že i v příští sezoně bude mít podobný program? Že pojede méně závodů?

No ono nejet závody je taky špatně, protože si musí zvyknout na rozběhy. Musí vědět, co s ní to tělo bude dělat. Nechci říkat, kolik závodů pojede, ale kdyby měla vyhrát potřinácté Světový pohár, bylo by to hezké. Ale příští rok je v Salt Lake City světový šampionát na jednotlivých tratích a usmívám se, protože to je další šance na překonání některých světových rekordů.

Vypadáte jako prognostik. Když se podíváte do budoucna, co vidíte za tři roky v olympijském Pekingu?

Už tohle dělat nebudu, ono to pak vypadá moc namachrovaně – Novák, ten všechno ví. Jednou byla Martina v Naganu čtvrtá, to jsem neodhadl, protože měla vyhrát, ale jinak jo. Dopředu každopádně nic říkat nebudu. Když bude Martina zdravá, budeme závodit o medaile.

Vypadáte, že už se teď těšíte.

Na olympiádu se těším. Doufám, že budu v pořádku, že budu zdravý a budu u toho. Martina tam může útočit ne na jednu, ale na víc medailí. Nebudu říkat počty, ale v hlavě to mám srovnané. Budeme to řešit až v době olympiády, protože teď už všechno překonala a splnila.