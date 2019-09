Rychlobruslaře čeká první halové mistrovství ČR. Jak pojede Sáblíková?

Celkem by mělo závodit asi 50 českých rychlobruslařů, které ale doplní i domácí Poláci. Šampionát má oficiálně mezinárodní status.

„V první řadě je super, že se vůbec mistrovství republiky jede. My s Niky (Zdráhalovou) jsme zvyklé na Světové poháry a mistrovství světa, ale je to velká událost hlavně pro desítky dětí, které se o víkendu na šampionátu představí. Atmosféra takového závodu je nenahraditelná,“ uvedla Sáblíková pro ČTK.

Zejména kvůli mladším závodníkům se pojede juniorský čtyřboj, tedy tratě 500, 1000, 1500 a 3000 metrů. „Když už rychlobruslařský svaz takovou akci organizuje a platí, tak chceme, aby měli možnost více startů,“ vysvětlil reprezentační trenér Petr Novák. „Z počtu dětí, které se budou účastnit, mám opravdu radost,“ doplnila Sáblíková.

Česká rychlobruslařská hvězda začala na ledě trénovat až tento týden, takže od sebe nemá velká očekávání. „Například starty jsem ještě vůbec nezkoušela. Nedají se čekat úplně nejrychlejší časy, ale beru to jako výbornou možnost si zazávodit po dlouhé letní přípravě,“ uvedla Sáblíková.

Kouč Novák to ale vidí trošku jinak. „Já ambice jako vždy mám. Martina by na trojce mohla zajet rekord dráhy,“ podotkl náročný trenér.

Vedení českého rychlobruslení navíc doufá, že úspěšný šampionát by mohl dopomoct i ke stavbě haly v České republice. „Je to poprvé a doufám, že to je další malý krok k tomu, aby i tady vznikla hala a v blízké budoucnosti se mistrovství republiky mohlo konat v Česku,“ řekl ČTK Josef Nechutný, předseda Českého svazu rychlobruslení.

„Stále bojujeme o halu a chceme ukázat, že vše bereme vážně. A zároveň, že české rychlobruslení není jen Martina,“ dodal Novák.