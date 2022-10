Čeští futsalisté ve světové kvalifikaci prohráli v Arménii

„Arméni měli zápas pod kontrolou celou dobu, my jsme furt tahali za kratší provaz. Byli jsme ve všech směrech horší - neběhali jsme, stáli jsme na balonu. S tím nemůžeme vyhrát,“ řekl Neumann v nahrávce pro média.

Hosty poslal do vedení ve čtvrté minutě Křivánek. Arméni si vytvořili velký tlak a za čtvrt hodiny vyrovnal brankář Muller, jenž střelou přes celé hřiště překonal gólmana Vahalu. Ten ale v prvním poločase několikrát dalších šancí zlikvidoval.

Arménský tým ve druhé půli odskočil na 3:1 zásluhou dvou zásahů Chromycha. Pavel Drozd sice ve 39. minutě snížil, ale těsně před koncem Chromych dokonal hattrick ranou do prázdné branky. Domácí tak vyhráli i druhé utkání ve skupině a vedou tabulku, Češi jsou druzí.

„Ve středu nad Arménii vyhrát musíme, nic jiného nám nezbývá v téhle situaci. Samozřejmě musíme hrát to, co umíme. Dnes to nebyl výkon našeho týmu, protože určitě máme na víc,“ prohlásil kouč Neumann.

Jistotu postupu do závěrečné fáze kvalifikace má vítěz skupiny a čtyři nejlepší mužstva z druhých míst. Ve hře zůstanou i ostatní celky, které neskončí ve skupině na poslední třetí příčce. Čeští reprezentanti usilují o pátou účast na mistrovství světa. Na loňském šampionátu v Litvě vypadli v osmifinále se Španělskem.

Kvalifikace MS 2024 futsalistů Skupina 3 Arménie - Česko 4:2 (1:1)

Branky: 25., 29. a 40. Chromych, 10. Muller - 4. Křivánek, 39. P. Drozd. Sestava Česka: Vahala (Němec, Hůla) - P. Drozd, Rešetář, Slováček, D. Drozd - Künstner, Vokoun, Křivánek, Seidler, Holý, Buchta. Trenér: Neumann.