Musíme hrát o dost lépe než v Arménii, hlásí před odvetou Seidler

„Potřebujeme hlavně zvítězit, to je nejdůležitější. Jak nevyhrajeme, bude to velmi těžké. Pak jedeme do Bosny a tam to nebude žádná sranda. Nic jiného než výhru tedy doma nebereme,“ říká Michal Seidler, jeden z osmi hráčů plzeňského Interobalu ve výběru reprezentačního kouče Tomáše Neumanna.

Bosna a Hercegovina je po dvou kolech na nule. Jistotu postupu do závěrečné fáze kvalifikace má vítěz skupiny a čtyři nejlepší z druhých míst. Ve hře však zůstanou také ostatní celky, které neskončí ve skupině na poslední, třetí příčce.

„Doma každopádně musíme předvést úplně jiný výkon než v Arménii. Mysleli jsme si asi, že to tam půjde samo, ale nehráli jsme dobře. Světový futsal se vyrovnává a domácí vyhráli zaslouženě,“ uznal dvaatřicetiletý český univerzál.

Hattrickem se v Jerevanu blýskl Nikita Chromych, arménský tým navíc táhnou naturalizovaní Brazilci. „Tvoří jejich první čtyřku, ta dělá hru. Moc nám nepůjčili balon, jsou techničtí, ale zároveň do toho jdou důrazně. Zato nám nic nevycházelo, byli jsme všude pomalejší, ani souhra s gólmanem nevycházela,“ hodnotil Seidler.

Věří, že český tým dnes požene plná hala na Slovanech. „Doufám, že bude plno a fanouškům předvedeme kvalitní hru. Musíme zvýšit nasazení, agresivitu, bojovat a rvát se o každý balon,“ plánoval.