Arménie bude jiný tým než před lety, ví kapitán futsalové reprezentace Rešetár

„Už si to úplně nevybavuji. Přece jen je to pár let. Ale zrovna teď proběhlo video, kde ten gól byl. Tím jsem si to trošku připomněl. Pamatuji si, že to také byla kvalifikace o mistrovství světa. Nám se tenkrát podařilo postoupit přes Rumunsko do Brazílie. Pro mě to tehdy byla asi druhá kvalifikace, takže jsem tehdy byl ještě nováčkem,“ zavzpomínal na srazu v Plzni současný kapitán českého výběru.

Po čtrnácti letech došly oba kádry značné obměny, jen Rešetár zůstal. Současný tým Arménie čítá dokonce čtyři Brazilce. „Arménie bude úplně jiný tým, než tenkrát před lety. Dneska mají v týmu naturalizované Brazilce. Trenérům tedy moc radit nemůžu. V dnešní době už to funguje jinak. Materiálu na soupeře se dá sehnat daleko více než tenkrát. Už máte programy, kde jednotlivé hráče rozeberete dopodrobna. Jsme připraveni. Uvidí se, jak to dokážeme zpracovat a hlavně jestli to dokážeme přetavit na palubovce,“ dodal.

Do prvního zápasu kvalifikačních bojů proti Bosně a Hercegovině Rešetár ze zdravotních důvodů nenastoupil. Trápilo ho svalové zranění. „První kvalifikační zápas s Bosnou jsem kvůli tomu vynechal. Ligové utkání proti Chrudimi jsem odehrál celé. I když jsem ke konci zápasu měl menší problémy. Teď to vypadá, že do zápasu proti Arménii budu připravený. Uvidíme, jestli sval vydrží celý zápas, ale jsem připravený naskočit od začátku,“ ujišťoval osmatřicetiletý veterán.

Příliš nadšení nevyvolalo ani do kvalifikace vložené ligové kolo. Navíc šlágr Interobal Plzeň - Chrudim. „Náročné na hlavu to vzájemné utkání nebylo. Horší bylo, že už na úvod kvalifikace nás trápilo dost zranění. Jak nás hráče Plzně, tak kluky z Chrudimi. Upřímně, kdyby se hrálo s kýmkoliv jiným než s Chrudimí, tak do zápasu nenastoupím. To samé mohu říct i o Tomáši Koudelkovi. Bohužel to takhle vyšlo a čas na doléčení šrámů nebyl.“

První utkání proti Arménii je na programu už v sobotu od 16 hodin v Jerevanu. Odvetu sehrají futsalisté ve středu od 17:30 v městské hale na plzeňských Slovanech.