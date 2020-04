Dostihová sezona v Pardubicích začne kvůli koronaviru později

Spolek pracuje s několika variantami průběhu sportovní sezony na závodišti. „Prioritou pro nás je dostihový provoz a jsme připraveni během roku uspořádat všechny plánované mítinky. V našem kalendáři jsme si již rezervovali dostatek náhradních termínů,“ uvedl ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller.

Spolek preferuje dostihy s diváckou kulisou. Konat by se mohly v náhradních termínech, sezona by mohla trvat až do listopadu. Také další akce plánované do konce června se zřejmě uskuteční jindy.

Kvůli riziku nákazy se již neuskutečnil veřejný trénink parkurového skákání 29. března, veřejné tréninky crossu pro jezdce všestrannosti 25. března, 29. března a 1. dubna a také závody Jarní všestrannosti od 17. do 19. dubna. První kvalifikace na 130. Velkou pardubickou je naplánovaná na 23. května.

V Pardubicích je na letošní sezonu naplánováno celkem 12 dostihových dnů včetně novinky v podobě pátečních podvečerních mítinků s rovinovými dostihy. Vrcholem bude říjnová jubilejní 130. Velká pardubická se Slavia pojišťovnou, které bude předcházet čtyřdílný seriál kvalifikací.