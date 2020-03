Nestěžuji si, stáj je zajištěná. Holčák ví, že dostihy v Itálii nebudou

„Je pozitivní, že dokážeme zabezpečit chod stáje, že nejsme v minusových číslech. Každý den za to děkuji,“ říká Radek Holčák, který loni slavil s Pacific Hillem triumf v prestižním Českém derby a svému otci pak pomohl zkompletovat slovenskou trojkorunu.

Jaký dopad mají na vaši stáj omezení spojená s pandemií koronaviru?

Dostihy jsou sport a zábava a tyhle věci jsou v hierarchii nezbytných věcí pro život na konci. Dnes člověk řeší, aby klapala firma, aby byla práce pro lidi, obživa. Pro kvalitní život je odreagování při zábavě důležité, ale prioritu mají jiné věci. Na druhou stranu nám stojí s tátou ve stáji padesát koní. I když se neběhají dostihy, musíme ke koním každé ráno vstávat. Každý den potřebují servis – nakrmit, ustlat box a samozřejmě pohyb.

Nemáte nedostatek personálu? Nemuseli jste propouštět?

Lidí je dost. Jsme zabezpečení. Střídáme se na šichty, abychom nebyli pořád pospolu. Ale je to velká nejistota. Vůbec netušíme, kdy se začne běhat.

56 koní trénují otec a syn Holčákovi ve Velkých Karlovicích

Navíc načasování formy je u koní alchymie. Máte nějaký plán?

Vůbec se teď nedá mluvit o nějakém tréninku. Jenom je udržujeme. Špičkový kůň vydrží v top formě třeba tři měsíce. Nevíme, jak moc máme trénovat. A když všechna omezení skončí – podotýkám, že to nebude za měsíc ani za dva – pak bude na všechno strašně málo času. Sezona bude hodně krátká a na zahřívání a rozběhávání nebude čas.

Jak se staví k současné situaci majitelé koní, kteří je u vás mají v přípravě?

Zaslechl jsem, že někde už spekulují, že by si koně vzali k sobě domů, aby ušetřili. Chápu je. Firma nejede, obraty nejsou. V naší stáji takové náznaky zatím nejsou. Všichni majitelé jsou srdcaři. Vědí, že když koně stáhnou domů, tak vypadne z přípravy a sezonu už nestihne. Majitelé nám volají, ptají se na zdraví a ubezpečují mě, že všechno jede ve starých kolejích. Že nemáme polevovat a dál trénovat. Zatím máme důvěru a podporu všech, za což jsem hodně rád.

Každý rok vyděláváte za odměny na dostizích miliony. Jak to budete bez nich zvládat?

U nás je to jednoduché. Trénujeme koně za paušální poplatek, ale ten je nalej – vylej. Když se zaplatí krmení, stelivo, výplaty, provizní náklady, tak je to šul nul. Zisk tvořil podíl z peněz za výhry, ten teď nebude. Ale to nyní neřešíme. Žijeme tak, že dokážeme pokrýt náklady, a to v dnešní době považuju za velmi pozitivní.

V zahraničí sklízíte úspěchy v severoitalském Meranu, které se nachází v epicentru nákazy. Jak se vás to dotýká?

Strašně. Mám tam spoustu známých, kamarádů. Vím, že to tam není jednoduché, bojují hodně. Ze startů v Meranu nám plynuly největší zisky. Stačilo, když jsme tam vyhráli tři pěkné dostihy, a měli jsme vystaráno. V Česku odjezdíme spoustu kilometrů po dálnici, odběháme spoustu dostihů, a stejně se k tomu nepřiblížíme. Dokážu si představit, že když se uskromníme, tak to překleneme. Musíme být pokorní, vážit si toho, co máme, a vyhlížet lepší časy.

Letos se do Merane asi nedostanete, že?

Jsem realista a počítám, že tento rok v Itálii určitě závodit nebudeme. S tím jsme srovnaní.

Takže budete případně běhat jen v Česku?

Tak to bude. Nezávidím teď Jockey klubu. Sezona bude o polovinu zkrácená, a to ještě v lepším případě. Nejen my máme koně, kteří běhají v zahraničí. Teď se budou všichni cpát do Česka, ale všem se asi nevyhoví, závodů bude méně. Nastane totální přetlak. Těžko říct, kdy se začne. Dostihy jsou v porovnání s fotbalem nebo hokejem malá rybka, tam se točí velké peníze. Ale když to nakopnou fotbalisté, tak asi pojede všechno.

Mimochodem, jak je na tom váš tatínek František, který loni skončil na jednotce intenzivní péče?

Bylo to úplně na nic. Ale dostal se z toho, vypadá dobře, cítí se dobře. Říkám, že omládl minimálně o deset let. Je hodně vitální. Je ve svojí stáji a jede naplno. Nevím, co mu v nemocnici dali. (úsměv) Mám radost, že nemusí sedět před domem na houpačce a zlomený se dívat, jak to dělají jiní. Bez koní být nemůže.