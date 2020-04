Začnou dostihy dříve? Jockey Club se odvolává na plemenářský zákon

Dostihová sezona v Česku by mohla začít za zavřenými dveřmi a ještě před 8. červnem, kdy by mělo být uvolněno konání hromadných akcí do 50 osob. Vedení Jockey Clubu ČR totiž na základě plemenářského zákona jedná se státem o dřívějším startu závodů, než je daný termín.

„Jockey Club ČR je dle Plemenářského zákona uznaným chovatelským sdružením pro plemeno anglický plnokrevník. Dle Plemenářského zákona provádí kontroly užitkovosti, dědičnosti, výkonnostní zkoušky a výkonnostní testy anglického plnokrevníka. Výkonnostní zkoušky nejsou klasickou sportovní, kulturní či společenskou akcí, a proto jednáme o dřívějším začátku sezony s připraveným konceptem běhání za zavřenými dveřmi,“ uvedla generální sekretářka Jockey Clubu ČR Martina Krejčí v prohlášení na webu dostihy.cz. Kvůli šíření nemoci covid-19 byly zrušeny všechny dubnové dostihové dny a odložena je i Jarní cena klisen v Mostu první květnový víkend. První v plánu zůstává 17. května Velká jarní cena, první díl klasické Trojkoruny, ve Velké Chuchli. „Varianty termínových listin a plán opatření pro konání dostihů za zavřenými dveřmi atd., které jsou důležité k zahájení sezony, jsou z části hotové nebo se připravují a postupně budou zveřejňovány,“ uvedla Krejčí.