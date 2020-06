Kometa Brno slaví titul. Zásluhou „bandy zkrachovalých plavců“

„I když podmínky zisku titulu nejsou řekněme úplně standardní, čekání na něj bylo dlouhé a my jej bereme,“ řekl kapitán a nejzkušenější brněnský vodní pólista a reprezentant Petr Holeš.

Jeho tým v dlouhodobé části utrpěl pod vedením trenéra Radomíra Jašky jen dvě porážky. Titulu si v Brně považují stejně, jako kdyby ho vybojovali ve vyřazovací části.

„Play off by bylo neregulérní. Dva měsíce se do vody nesmělo, bazény byly uzavřené, nemělo by teď cenu dohrávat sezonu, když nikdo ani netrénoval, a dva měsíce čekat, než se dostaneme zpátky do formy, to už bychom mohli rovnou navázat začátkem té další,“ žertoval Holeš.

Malý amatérský sport je podle jeho hráčů často únikovou cestou pro ty, jimž nevyhovuje plavání. „Když ve třinácti nebo čtrnácti letech zjistíte, že to nepůjde a klasické od stěny ke stěně nebude to pravé, nemusíte nutně opustit bazén. Trenéři plavání o pólu dobře vědí a posílají děti k nám. Jsme tedy tak trochu banda zkrachovalých plavců,“ směje se Holeš.

Často se setkává s nepochopením svého sportu. „Proč je pólo tak náročné? Protože se plave? No ne. Představte si, že plavete, pak narazíte do stokilového balvanu a ten na vás leží a tlačí do vás. Vy u toho ale ještě musíte něco dělat a přemýšlet,“ popisuje brněnský kapitán zápasovou rutinu.

Samotné plavání je pak prý odpočinkem mezi takovými duely.

Vodní pólo? Gentlemanský sport!

Vodní pólo může být pro nezkušeného diváka vcelku brutální a do jisté míry zákeřné.

„Může to někdy vytvářet ten dojem. Divák těžko vidí, co se děje pod vodou. My se ale považujeme za podobně gentlemanský sport, jako je třeba ragby. Žádné zákeřnosti a roztržené plavky tedy nečekejte, to by z toho byl velký problém,“ hájí čest svého sportu brněnský kapitán. „Když ale začnete něco nekalého, většinou se vám to dost rychle a mnohonásobně vrátí,“ dodává.

Že je to však zároveň tvrdý sport, ve kterém o kontakt mezi soupeři není nouze, nepopírá. „Odcházíme fialoví a modří i z tréninku. Modřiny jsou pro nás normální, a to nejde o žádnou brutalitu. Voda leccos ztlumí, a tak soupeři žebra nezlomíte, občas ale někoho nakopnete nebo praštíte a ani to udělat nechcete. Navíc v soubojích sem tam nějaká rána padne,“ přiznává kapitán.

Liga mistrů i další tituly

Parta kolem Holeše se nyní musí připravovat i na nové výzvy. „Nominovali jsme se vítězstvím do Poháru mistrů. Budeme se muset připravovat už od srpna, abychom tam něco předvedli. Pokud bychom tam narazili například na maďarské profesionály, bylo by to tvrdé,“ tuší Holeš, který má povědomí o úrovni českého vodního póla z reprezentace.

Další ročník české nejvyšší soutěže začne v září. „Příští rok to musíme obhájit, abychom dokázali, že jsme to letos nevyhráli jen na papíře,“ dělá si brněnský pólista zálusk na další titul.