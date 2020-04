VIDEO: V Anglii vir podcenili, ale Johnsonovi fandím, říká Vémola

„Češi k tomu přistoupili zodpovědně, můžeme jít příkladem mnoha evropským zemím. Zato tam pandemii podcenili,“ tvrdí Vémola v rozhovoru po Skypu pro iDNES.cz.

„Ne, že by dělali, že se nic neděje, oni tam roušky moc nenosí dodnes, i když tam umírají stovky lidí denně. Na mě se lidi často otáčeli, když mě viděli v roušce a kapuci. Ještě tam běží v televizi reklamy, že ochrana úst tolik nepomáhá, ať si lidi raději myjí ruce. Zvolili jinou strategii.“

Jakou? Podle Vémoly měla vláda Borise Johnsona v plánu, aby se lidé postupně nakazili a vytvořili si imunitu, spolu s tím chtěla ochránit ekonomiku země.

„Já Johnsonovi strašně fandím, podle mě je nejlepším premiérem za těch patnáct let, co jsem v Anglii. Cameron (David Cameron zemi vládl v letech 2010 až 2016) byl taky ok, ale Boris je jednička. Lidský, razantní, říká, co si myslí. Ano, podcenili to, ale to Donald Trump taky,“ říká Vémola.



Sám premiér Johnson je kvůli koronaviru od minulého týdne v nemocnici, několik dní strávil na jednotce intenzivní péče. Jeho zdravotní stav se už zlepšil.

Vémola, ač přístup Česka chválí, v rozhovoru upozorňuje, že i tady je třeba, aby se omezení začala postupně rozvolňovat: „Nemá smysl nás na několik měsíců zavřít a pak otevřít. Musí to být usměrněné, aby nebyl nápor. Chraňme v izolaci staré ohrožené lidi a malé děti, ale nás zdravé a mladé jedince postupně pusťte. Ne každý má finanční rezervy na to, aby mohl být měsíce bez práce.“

Sám musel po příletu do Česka strávit čtrnáct dní v karanténě, volný čas proto věnuje přípravě na další zápas a práci na domě.

„Moc jsem si karanténu užil, nikdo mě neotravoval, protože jsem nikam nemohl. Nejtěžší to bylo bez dětí, ale tím trpí většina z nás. Jinak se nic nemění, mám pokyny od trenérů, cvičím mnohem tvrději, člověk se nesmí vymlouvat, naopak je tolik času, že musíme máknout ještě víc,“ nabádá český zápasník.

Teoreticky by měl bojovat 6. června na Slovensku, turnaj zatím organizace Oktagon oficiálně nezrušila, ale nejspíš se to stane. „Věřím, že turnaj na Štvanici v létě už je reálný,“ řekl pro iDNES.cz v týdnu spolumajitel Ondřej Novotný. Tam by měla začít Vémolova cesta za odvetou se slovenským šampionem Attilou Véghem.