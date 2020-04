Krize je příležitost, chytří přežijí. Novotný láká na živé přenosy MMA

„Krize je příležitost, ti chytří přežijí a vyjdou z ní silnější,“ říká pro iDNES.cz spolumajitel Oktagonu Ondřej Novotný. „Pokud budeme jediný živý sport v zemi, bude to pro nás obrovská výhoda.“

Projekt Underground Čtyři mužské váhovky do 70, 80, 90 a 100 kilogramů, jedna ženská do 61 kilo.

V každé kategorii se utkají vyřazovacím způsobem čtyři Češi a čtyři Slováci, finále bude mezinárodní.

Tři kola po třech minutách, v případě remízy čtvrté rozhodující

Dovoleno je páčení a škrcení ve stoje, za úspěšný strh k zemi s následnou kontrolou se připíšou tři signifikantní údery. Za tři strhy se soupeři odečítá bod, za čtyři odchází poražen

Vážení bude těsně před zápasem

Placenými přenosy diváci dostanou nově vymyšlený vyřazovací pohár ve čtyřech mužských a jedné ženské váhové kategorii. Nejde o čisté MMA, pravidla se upravily tak, aby boj probíhal hlavně v postoji.

Zápasníkům se prohry a výhry ani nezapíšou do klíčových statistik, takže se nemusí bát o kariéru. Vítěz si přijde na 125 tisíc korun.

Novotného tým zatím vyčkává na rozvolnění opatření a pravidel proti šíření koronaviru, která jim nedovolují poslat dva bojovníky proti sobě do klece, profesionální sport má od března zákaz. S limitem osob na jednom místě by si poradili, účast by stlačili pod dvacet lidí - dva zápasníci, dva trenéři, jeden rozhodčí v kleci, tři bodoví arbitři, dva komentátoři, jedna pomocná síla, čtyři lidi z televize a zdravotník.



„Do toho rizika bych byl ochotný jít, ať mi někdo zkusí říct, že dělám něco špatně, protože já zase vidím porady, kde sedí u jednoho stolu patnáct lidí,“ upozorňuje Novotný.

Ostatně před pár dny ztropila skandál fotka s prezidentem Milošem Zemanem v obležení jeho expertního týmu (v rouškách) u jídla.

Milost pro Krištofiče? Do projektu Underground se přihlásil také Slovák Samuel „Pirát“ Krištofič, který naposledy zápasil u konkurenčního XFN s Petrem Karešem v zápase bez rukavic. „Vybírat budeme na základě příslušnosti ke klubovým barvám a podle atraktivity a zajímavosti. Pirát určitě nepatří do té první kategorie, ale zajímavý je,“ kýve Novotný.

Oktagon dosud odložil ostravský a košický turnaj, stejný osud nejspíš čeká i ten v Praze v polovině května. „Ze dne na den byl pryč 15milionový turnaj v Ostravě, jsou to milionové částky za každý turnaj, ale nemá cenu nad tím plakat, zatím to nepočítáme. Rupla by nám hlava, ale věřím, že turnaj na Štvanici v létě už je reálný,“ doufá Novotný.

Vloženým „pohárem“ prý Oktagon nevydělá, ale splní tím povinnosti k partnerům a postará se o desítky vlastních pracovníků a zápasníky.

Ti se teď hlásí o účast, počítá se s Gáborem Borárosem, zájem pro web Shorties potvrdili Matouš Kohout, Jan Janka, Milan Ďatelinka, Vasil Ducár, Matěj Peňáz a Samuel Daňko.

Určitě se nepředstaví Karlos Vémola, který se léčí po operaci ramene, zřejmě ne ani Václav Mikulášek. Attila Végh bude zřejmě zápasit až příští rok.

„O Végha má zájem Viktor Pešta, ale pro něj jako pro Karlose platí, že se k němu musí probojovat, u Attily to vidím na zahraniční jméno,“ říká Novotný.

Než se bude moct Oktagon vrátit k regulérním turnajům s fanoušky, spouští na sedm týdnů krizový plán Underground. Zatím optimisticky počítá s 25. dubnem jako začátkem. Dnem, kdy by smíšená bojová umění mohla být jediným živě vysílaným profesionálním sportem v Česku a na Slovensku.