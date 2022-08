Kanoista Fuksa postoupil na ME přímo do finále na kilometru i pětistovce

Martin Fuksa úspěšně vstoupil do mistrovství Evropy v rychlostní kanoistice v Mnichově. Český kanoista vyhrál svou rozjížďku na trati 500 metrů, na kilometru byl druhý a v obou případech postoupil přímo do finále. Do bojů o medaile se kvalifikovala i kajakářka Adéla Házová, která byla na kilometru třetí.