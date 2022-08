Český čtyřkajak byl na ME při své premiéře na kilometru pátý

„Finále hodnotím kladně, jelo se nám super. Byl to náš první kilák, takže jsme úplně nevěděli, co od toho čekat. Předjely nás lodě se zkušenými kajakáři, takže si myslím, že to dopadlo dobře,“ řekl Tomáš Sobíšek.

Sedmý skončil na pětistovce kajakář Jakub Zavřel a na kilometru deblkajak Eliška Betlachová, Adéla Házová. Kanoistka Denisa Řáhová byla na pětistovce osmá. Ani jedna z těchto tratí v současnosti nepatří do olympijského programu.

„Myslel jsem si výše než na sedmé místo. První půlka jízdy byla dobrá, ale tak po 300 metrech jsem zkusil zrychlit, což se mi podařilo tak na 20 metrů a pak jsem narazil do zdi a už jsem nemohl,“ řekl Zavřel s tím, že předvedl aktuálně své maximum. „Ostatní byli prostě lepší,“ uznal český reprezentant, který byl na nedávném mistrovství světa členem posádky elitního čtyřkajaku. V Mnichově jej v lodi nahradil Josef Dostál.