Kanoisty hned po MS čeká ME, Fuksa chce v Mnichově odvetu za Kanadu

Z českých medailistů z MS zůstal u svých hlavních disciplín jen kanoista Martin Fuksa, který vyhlíží odvetu za šampionát v Kanadě. Mistr světa na pětistovce Josef Dostál usedne do čtyřkajaku a také si poprvé na mezinárodní soutěži mezi dospělými vyzkouší závod na 5000 metrů.

Fuksa bude závodit na pětistovce i kilometru, které mu na MS přinesly dvě bronzové medaile. „Když jsem odjížděl do Halifaxu, měl jsem upřímně trochu větší ambice. Ale s tím, jak jsem se tam pral s časovým posunem a nejezdilo se mi vůbec dobře, tak jsem opravdu rád, jak jsem to zvládnul a že se mi povedlo získat dvě medaile. I když jsem si přál, aby zářily víc, jsem i tak stoprocentně spokojený a beru to pokorně. Doufám, že mi tato zkušenost pomůže i do budoucna,“ řekl český reprezentant k šampionátu, kde nepotvrdil pozici krále jarních závodů Světového poháru.

Po návratu do Evropy se mu jezdí skvěle. „Cíle jsou i teď nejvyšší, ale především si chci dát odvetu proti Rumunovi (Catalinu Chiilovi), co mě v Kanadě dvakrát porazil. Když podám stoprocentní výkon, vím, že dokážu být na stupních hodně vysoko. Jakmile se pocit z jízdy lepší, věřím, že se zlepší i výsledek,“ prohlásil odhodlaně desetinásobný mistr Evropy.

Dostál byl už před MS dohodnutý, že na mistrovství Evropy usedne do čtyřkajaku, kde nahradil Jakuba Zavřela. „A aby z toho byl nějaký měřitelný výsledek, nebudu s tím s výjimkou pěti kilometrů kombinovat jinou disciplínu. Po návratu z Kanady jsem si zvládl odpočinout i natrénovat, na čtyřkajaku nám něco šlo líp a něco ještě líp,“ uvedl.

Plánovaná změna přišla také v ženském čtyřkajaku, do kterého usedla současná tuzemská kajakářská jednička Anežka Paloudová. „Cílem je vyzkoušet různé varianty pro lepší rozhodování strategie vyjíždění míst na olympijské hry v rámci nadcházejícího mistrovství světa,“ uvedl reprezentační trenér Pavel Hottmar. Mužskému čtyřkajaku, který na pětistovce skončil ve finále MS devátý, věří na boj o cenné kovy. „Necelá vteřina zrychlení by mohla stačit na medaili, některé top lodě zde chybí,“ poznamenal.

V Mnichově bude Česko od čtvrtka do neděle reprezentovat 27 rychlostních kanoistů, což je výrazně více než na MS. „Je zde také vypsáno více neolympijských disciplín, a tak mají šanci i další, hlavně mladí závodníci, pro které to bude významná zkušenost,“ doplnil Hottmar.