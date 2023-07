Piňosová je juniorskou mistryní Evropy ve windsurfingu, Sadílková byla osmá

Sedmnáctiletá jachtařka Kristýna Piňosová se stala juniorskou mistryní Evropy v olympijské windsurfingové třídě iQFoil. Do finále kategorie do 19 let se na jezeře Garda probojovala i Nela Sadílková, která obsadila osmé místo.