Windsurfařka Altmannová se na MEJ blýskla bronzem v nové olympijské třídě

Altmanová se Švíkovou se od začátku regaty držely v čele. „Jejich cílem bylo dostat se do velkého finále z prvního nebo druhého místa. Nakonec se to podařilo Švíkové, která postoupila jako druhá. Altmannová skončila čtvrtá a musela do semifinále. Z toho ale bez problémů postoupila, a tak jsme měli ve finále, které jedou pouze čtyři nejlepší závodnice, hned dvojité zastoupení a tím pádem jistou medaili. Finále pak bylo ukázkou toho nejlepšího. Každá malá chyba se trestala,“ uvedl v tiskové zprávě reprezentační trenér Milan Hájek.

„Na Bolu jsme byli všichni poprvé a moc se nám tam líbilo. Odjely se všechny rozjížďky - slalomy, kurzy i maraton. Vystřídaly se všechny podmínky, nejvíc mi seděl slalom ve středním větru. Finále pro mě bylo hodně těžké, závod byl dlouhý a síly docházely,“ popisovala Altmannová. „Ze začátku jsem vedla, jezdily se slalomy, ty mi šly, ale pak jsem to při kurzech pokazila,“ posteskla si Švíková, jež obsadila v srpnu devatenácté místo na seniorském mistrovství světa ve Švýcarsku.

Na konci října se ve třídě iQFoil pojede seniorské mistrovství Evropy v Marseille, dějišti olympijských soutěží v roce 2024. iQFoil nahradí kategorii RS:X, v které se naposledy závodilo na letošních jachtařských soutěžích pod pěti kruhy v Tokiu.