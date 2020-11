Judistická hvězda Agbegnenouová je popáté mistryní Evropy

Mistrovství Evropy v judu v Praze Muži: Do 73 kg: 1. Sterpu (Mold.), 2. Šavdatuašvili (Gruz.), 3. Orujov (Ázer.) a Macias (Švéd.), ...Pochop vypadl ve 3. kole, Ječmínek (oba ČR) vypadl ve 2. kole.

Do 81 kg: 1. Grigalašvili (Gruz.), 2. Ivanov (Bulh.), 3. Maisuradze (Gruz.) a Casse (Belg.), ...Kopecký a Musil (oba ČR) oba vypadli v 1. kole. Ženy: Do 63 kg: 1. Agbegnenouová (Fr.), 2. Krssakovová (Rak.), 3. Trajdosová (Něm.) a Franssenová (Niz.), …Zachová (ČR) vypadla v 1. kole.

Do 70 kg: 1. Pinotová (Fr.), 2. Van Dijkeová (Niz.), 3. Tajmazovová (Rus.) a Gahieová (Fr.).