Judistka Zemanová vybojovala na ME do 23 let v Poreči bronz

20:10

Věra Zemanová získala na mistrovství Evropy judistů do třiadvaceti let bronzovou medaili v kategorii do 57 kg. Tomáš Binhak obsadil na šampionátu v Poreči sedmé místo ve váze do 66 kg.