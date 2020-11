Judistka Zachová navázala na Krpálka, slaví evropský juniorský titul

Zachová po dvanácti letech navázala na úspěch Lukáše Krpálka, který na kontinentálním šampionátu juniorů získal dosud poslední titul pro české barvy.

Zachová se postarala o čtvrté juniorské zlato z ME v historii. Dosud jediný titul mezi juniorkami vybojovala pro české judo v roce 1998 Andrea Pažoutová-Pokorná, prvním šampionem byl v roce 1978 Karel Purkert. Cenný kov naposledy slavila Tereza Patočková, která před deseti lety získala bronz.

Blízko k medaili měli ve čtvrtek v Chorvatsku i Daniel Pochop (do 73 kg) a Adam Kopecký (do 81 kg). Pochop v duelu o bronz, do něhož postoupil z oprav, prohrál 16 vteřin před koncem s Koenem Hegem z Nizozemska. Kopecký, jenž v duelu o postup do finále prohrál s později stříbrným Artěmem Bubyrem z Ukrajiny, podlehl v utkání o bronz Muhammetu Kocovi z Turecka.