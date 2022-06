Nejsem neporazitelný, ujistil Prskavec. Vítěz poháru mu v Praze řekl: Děkuju

Mohlo ovlivnit váš výkon, že jedete pražský Světový pohár z plného tréninku směřujícího k červencovému mistrovství světa v Augsburgu?

To je sice pravda, ale tady v Troji mám nějakou domácí výhodu a když se mi to tu povede, většinou to na medaili stačí - a při posledních třech pokusech dokonce na zlato. I když jsem trochu unavený, jezdí se mi tady dobře. Ale někdy se ta vítězná série musela přerušit, jednou to přijít muselo. Jen mě mrzí, že zrovna tady, když bylo tak krásné počasí, přišlo tolik lidí, po dvou letech jsme konečně měli v Troji pořádný závod s diváky - a já jim to skvělé fandění nemohl vrátit.

Co se vám na trati nepovedlo?

Nedokázal jsem patřičně zareagovat na změnu průtoku vody. V tom je obvykle moje síla, jenže tentokrát nebyla. V půlce trati mě válec nechytnul tak, jak jsem si představoval, nenajel jsem do něj správnou rychlostí. Chtěl jsem pak ztrátu nahnat na brankách 17-18-19, což se mi docela povedlo, ale jednu jsem šťouchnul a bylo po nadějích.

Kdy se změnila voda?

Na finále. Už u holek (kajakářek) bylo vidět, že najednou víc šťouchaly. Voda tekla přes překážky, brány změnily polohu, trať byla o hodně těžší. A já na to špatně zareagoval.

To bylo tak nečekané? Co způsobuje, že je voda v kanálu najednou vyšší?

Když se na Štvanici vypustí plavební komora. Máme poslední dobou problém, že do Prahy vtéká extrémně malé množství vody, proto sebemenší změna průtok docela dost ovlivní. Najednou se voda začne vylévat a je to jiné. Ale na druhou stranu bylo to pro všechny stejné. Rozhodně by to nemělo vyznít tak, že já měl vodu špatnou a ostatní dobrou. To vůbec.

Tím, že jste soupeře po čase zase nechal vyhrát na velké akci, jste jim aspoň dodal motivaci, aby je trénink víc bavil, ne?

(zasmál se) No, už jsem to dopracoval do takové pozice, že vítězný Peter Kauzer mi v cíli říkal: „Děkuju.“ Ale to je jen takové naše pošťuchování. Samozřejmě všichni vědí, že nejsem neporazitelný. A pro mě to taky dobré, když to občas nevyjde, nakopne vás to do dalšího tréninku.

Jak jste trávil dva týdny od triumfu na mistrovství Evropy do Světového poháru v Praze?

Po Evropě jsem si dal den volno a pak už jsme zase jeli nepřetržitě. Pravda, minulý víkend jsem absolvoval ve Veltrusích národní klasifikační závody na singlu (v Prskavcově vedlejší a nově objevované kategorii C1), což úplně nezapadalo do plánu, protože jsem tou dobou měl mít původně volno, ale dvě jízdy navíc zase nejsou tak moc. Dojel jsem čtvrtý a šestý. S tím jsem spokojený nebyl, ale vyjel jsem si tím České poháry pro příští rok (a tím i možnost nominovat se do reprezentace i na C1), takže úkol jsem splnil.

Letošní série Světového poháru Prahou teprve začíná. Tentokrát ji chcete absolvovat celou?

Určitě. Myslím, že i ten můj pražský vstup do svěťáku s tím 4. místem sice nebyl perfektní, ale nebyl ani blbý. Samozřejmě, kdybych třeba pokazil další závodu v Krakově, mohl bych začít uvažovat o tom, že některý díl svěťáku vynechám. Ale spíš mám v hlavě, že si to chci užít a odjet všechno, když letos není ani olympiáda, ani nominace na olympiádu.