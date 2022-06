Odevzdání diplomky a pódium v Troji. Rohan náročný týden zvládl

Spokojený ale nebyl jen se svým sportovním výkonem. V týdnu zdárně zvládl i jednu z vysokoškolských povinností.

Rohan studuje magisterský obor mediální studia a ve čtvrtek na tiskové konferenci líčil: „Před závody ještě musím odevzdat diplomku.“

Podařilo se, práci odevzdat stihl.

„Téma jsem měl olympiáda v Riu a mediální obraz českých sportovců,“ vykládal. „Psal jsem i o Jířovi (Prskavcovi). Pak také o Báře Špotákové a o Krpošovi (Lukáši Krpálkovi).“

Rohan se netají tím, že po konci sportovní kariéry by se chtěl pustit na dráhu sportovního novináře, ideálně coby televizní komentátor.

Lukáš Rohan s bronzovu medailí ze Světového poháru v pražské Troji.

„Chtěl bych být tím, kdo ty momenty zprostředkovává,“ vysvětloval. Tak jaká slova by volil, kdyby se měl do této role přenést už nyní a hodnotil by svůj vlastní výkon?

„Začal bych asi tím, že jsem tu neobhájil vítězství, ale že i tak jsem dost spokojený a rád, jak jsem to zvládl,“ usmál se.

Rohan v dopolední kvalifikaci obsadil se dvěma trestnými sekundami šesté místo a po ní povídal, že ho vysoké teploty vyčerpávaly.

„V semifinále jsem byl dole úplně koženej,“ říkal.

Po jízdě se proto odebral do chladu a nabíral síly na závěrečné boje. Raději se ani nešel podívat na to, jestli se nějak změnily podmínky na trati.

Což si posléze trochu vyčítal.

Na nevyzpytatelný vodní tok už v sobotním programu upozorňoval kajakář Jiří Prskavec. „Máme poslední dobou problém, že do Prahy vtéká extrémně malé množství vody, proto sebemenší změna průtok docela dost ovlivní. Najednou se voda začne vylévat a je to jiné,“ líčil.

A voda se změnila i v závodě kanoistů.

První indicie, že je v trojském kanále něco jinak, zaznamenal Rohan při jízdě Slovince Luky Božiče, jenž tratí prosvištěl v nejrychlejším čase dne 97,75 sekundy.

Pak si změn všiml i na startu, ale ještě si říkal, že to takový rozdíl nebude.

Jenže když vyrazil, záhy poznal, že je vše jinak. „Když jsem najel do dvojky, tak jsem si říkal: Aha, tak jo, už chápu, že jel Luka takhle rychle. Byla to jiná trať a závod než v semifinále. Čase se nedají vůbec porovnávat. Když jsem najížděl do dvojky, tak jsem ji měl někde tady (ukazuje vysoko) a to je hodně nezvyklé na takový závod.“

Nižší hladina ale Rohana nerozhodila. Rychle změnil strategii a pokračoval dál.

„Řekl jsem si, že je to dobré a že musím riskovat a jezdit brány co nejvíc natěsno,“ povídal. „Když si to člověk uvědomí na desáté sekundě, tak je to trošku jiné, než kdyby s takovým plánem jel od začátku, ale myslím, že mě to nerozhodilo. Spíš mě to vyklidnilo a motivovalo, abych zkusil ten čas porazit.“

Brankami se propletl bez jediného trestného puntíku a když se po dojezdu ohlédl po výsledkové tabuli, rozsvítilo se na ní průběžné třetí místo.

Ještě se ale z pódiové příčky radovat nemohl. Uvědomoval si, že jeho výkon 99,88 sekundy je velice slušný, zároveň ale věděl, že na startu zbývá další pětice silných závodníků.

„Byli tam třeba Sideris Tasiadis a Benjamin Savšek, tak jsem čekal, že mě někdo z nich odšoupne a budu spíš čtvrtý nebo pátý,“ říkal. „Už tak jsem byl ale s jízdou spokojený, takže jsem nějak nervózní nebyl. Čekání bylo v pohodě, prostě jsem čekal na ostatní, jak pojedou.“

Kanoista Lukáš Rohan na trati vodního slamu na mistrovství světa v Bratislavě.

Postupně pozoroval, jak Tasiadis i Savšek končí až za ním. A když se čelní pozice nezměnily ani po dojezdu posledního muže – Slováka Marka Mirgorodského –, Rohan se mohl začít usmívat.

Poprvé od stříbra na olympijských hrách v Tokiu se znovu v mezinárodním závodě probojoval na stupně vítězů. Navíc na domácí scéně před bouřlivou kulisou.

„Jsem rád, že jsem ukázal, že jsem zpátky,“ vyprávěl. „Nejde vyhrávat vždycky. Na druhou stranu těch závodů od olympiády zase tolik nebylo. Mrzelo mě jen mistrovství Evropy, kde se mi to nepovedlo.“

V následujících týdnech se bude moci soustředit hlavně na sport. Státní zkoušky totiž plánuje až na září.

„Nechci to hrotit. Chci jet Svěťáky, tak jsem do toho nechtěl tlačit,“ vykládal. „Navíc jsem měl s diplomkou trochu zpoždění, takže bych ji jen tak tak odevzdával v prvním termínu. Chci se teď spíš soustředit na Svěťáky a mistrovství světa. To beru jako vrchol sezony.“

A v Troji ukázal, že může pomýšlet vysoko.