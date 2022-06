Tentokrát skončil „jen“ čtvrtý. A vzal to s úsměvem: „Nejsem neporazitelný. Také pro mě je dobré, když to občas nevyjde. Nakopne vás to do dalšího tréninku.“

Soupeři si ho poté dobírali: Konečně jsi nechal vyhrát i někoho jiného. Triumfující Slovinec Peter Kauzer mu dokonce řekl: „Děkuju.“