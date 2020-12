Projekt Procházka. Čech globální hvězdou MMA? Už ho zdraví i McGregor

Procházka totiž před dvěma týdny podepsal spolupráci se světovou marketingovou agenturou Paradigm Sports.

Že ji neznáte? V bojových sportech mocný hráč, který pomohl uzavřít smlouvy svým klientům dohromady už za víc než půl miliardy dolarů a zajišťuje slávu třeba boxerovi Mannymu Pacquiaovi.

V MMA mezi klienty agentury patří mimo jiné šampion UFC ve střední váze Israel Adesanya, Jack Hermansson (přemožitel Karlose Vémoly z roku 2015) či právě McGregor.

Israel Adesanya Conor McGregor

Adesanya se i díky tomu objevil v oficiálním traileru na počítačovou hru UFC 4 a stal se tváří Pumy, McGregor uspěl se značkou vlastní whiskey Proper 12 a zahrál si v reklamě na Burger King.

„Taky Juru bude znát celý svět,“ ujišťují Jiří Stabla a Matěj Kretík. Právě na nich dosud ležel Procházkův marketing, odteď se mohou těšit na světovou pomoc, prodlouženou ruku s mimořádně šikovnými prsty.

Podepíše Procházka spolupráci s prestižní módní značkou? Objeví se v drahé reklamě? Zahraje si ve filmu? Všechno je možné, samozřejmě s patřičným podílem pro agenturu. S hereckou rolí má už Procházka zkušenost, v menší roli se mihne v českém filmu Vyšehrad režiséra a herce Jakuba Štáfka.

„Snad se Jurovi splní americký sen. Když v červenci zvládl premiéru v UFC a porazil Oezdemira v Abú Zabí, tam to ještě nešlo, ale v únoru se ukáže v Las Vegas. Co když ho po výhře osloví nějaká světová značka? Budeme se o to snažit,“ slibuje Stabla.



Marketingový úspěch bude záviset na tom sportovním, 27. února napoví duel s Dominickem Reyesem, čtvrtým nejvýše postaveným bojovníkem UFC v polotěžké váze (Procházka je šestý v pořadí).

„Až Domču - tak mu totiž říká - zbije. Pardon, Jura vlastně nemá rád, když používám slovo zbije. Až Domču porazí, tak začne všechna ta sranda,“ ujišťuje Stabla.



Čau od McGregora

Našlápnuto ke „srandě“ má Procházka výrazně.

Agentura Paradigm Sports o něj od začátku jevila výrazný zájem, budiž důkazem, že kvůli krátkému setkání s ním podstoupil šéf divize bojových sportů čtrnáctidenní karanténu.

„Několik měsíců vyjednávali na dálku s naším zástupcem Martinem Hlochem, pak byl šéf divize jejich agentury v září v Abú Zabí na titulovém zápase s Adesanyou, odtud přiletěl do Londýna, kde byl čtrnáct dní v karanténě, po ní hned zamířil sem do Česka, pobavil se krátce s Jiřím o spolupráci a zase odletěl do Londýna na čtrnáct dní do další karantény. Tak to jsme vycítili, že asi opravdu mají zájem,“ vzpomíná Kretík s úsměvem.



Pak už stačilo jen podepsat a zúčastnit se první online konference.

„A Jura najednou zjistil, že žije život opravdového esa. Sám McGregor ho na dálku zdravil, když ho představili, takže my teď můžeme říct, že o tvář a značku Jirky Procházky se budou starat stejní lidé jako o McGregora,“ popisuje s nadšením Stabla.

„Mnohdy stačí vzít produkt a odnést ho tam, kde se o něj postarají. Sami se divili, že je Jirka ještě volný,“ dodává.



Agentura by neměla zasahovat do samotného výběru soupeřů, měnit sportovní stránku věci bez ohledu na trenérský tým dvojice Jaroslava Hovězáka a Martina Karaivanova.

„Má pozice sportovního manažera se nemění, zápasy Jiřímu nadále řeším já, jen už na takové úrovni nemůžu obsáhnout vše, ta agentura je silný hráč na vyjednávání sponzorů,“ objasňuje Karaivanov.



Ale pomocníka při vyjednávání hrát určitě může. Dohodnout Procházkovi lepší finanční odměnu či zatlačit na správných místech a vymoct si atraktivnější jméno soupeře, pokud to bude v jeho zájmu.

Na českém reprezentantovi je, aby vyhrával, pokud možno zapracoval na angličtině a pokračoval ve svém osobitém stylu „samuraje“.

„Věří v jeho kvality. Chtějí šampiony a my věříme, že on jím bude,“ tvrdí Stabla. „A zvládne to i bez trash-talku. Možná by mu někdy prospěl, ale on nechce působit jako agresor, to by ho musel někdo fakt naštvat.“