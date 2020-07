VIDEO: Byla to spontánní rvačka, líčí bojovník Procházka vítězný debut

Procházka hned v prvním zápase v organizaci UFC naznačil, že jeho cíl získat titul i zde není nereálný. Po víkendové jasné výhře nad Švýcarem Volkanem Oezdemirem, kterého knokautoval na začátku druhého kola, však na boj o pás šampiona nemyslí.

„Nad tím jsem ještě neuvažoval. Nejdříve musím vyhrát alespoň tři zápasy, abych nad touto otázkou přemýšlel. Když to klapne, mohu se tím zabývat,“ řekl Procházka na tiskové konferenci po návratu z Abú Zabí do Prahy.

Sedmadvacetiletý bojovník by rád k dalšímu duelu nastoupil ještě letos, informace o programu ale od zástupců UFC nemá. „Teď počkáme, necháme uzrát myšlenky a také uvidíme v příštích dnech, kam se posuneme v žebříčku. Určitě půjdeme s někým, kdo bude před námi. Nastoupit proti někomu, kdo je za námi, nemá po takovém debutu cenu,“ řekl trenér Martin Karaivanov.

Procházka se i nadále drží taktiky soupeře si nevybírat. „V letadle jsem ale přemýšlel, že bych rád nastoupil proti nějakému wrestlerovi. Bavilo by mě to. Na konci prvního kola proti Oezdemirovi tam byl takový chabý pokus o wrestling a hned mi naskakovaly možnosti, že bych ho vzal na zem,“ řekl Procházka.

Teoreticky by se tak nabízel například duel s Američanem Coreym Andersonem, čtyřkou UFC polotěžké váhy. „To by byl určitě super soupeř. Nechci být ale konkrétní, žádné jméno neřeknu. Je mi to fuk. Nechci, aby to vypadalo, že někoho chci. Já se soustředím na sebe,“ podotkl rodák z Hostěradic u Znojma.

Aktuálně je hlavně rád, že úspěšně zvládl premiéru v nejslavnější organizaci smíšených bojových umění. „První zápas byl velkou zkouškou v nejvyšší divizi. Až doposud jsem si nepřipadal jako UFC zápasník,“ pousmál se Procházka.

Člen Jetsaam Gymu Brno si v Abú Zabí připsal jedenáctou výhru v řadě a celkově 27. vítězství. Naposledy prohrál v prosinci 2015. Zároveň si vydělal včetně bonusu za nejlepší zápas večera 153 500 dolarů (3,6 milionu korun).

Žádnou speciální odměnu pro sebe si ale neplánuje koupit, jen zřejmě vyrazí na dovolenou. „Mám spoustu věcí, které musím poplatit. Resty. Určitě ale bude oslava,“ řekl Procházka, jenž se chce věnovat i charitě.