Jaký jste býval jako kluk?

Neuznával jsem žádný řád, byl jsem raubíř, kterému šlo o to, dělat si ze všeho srandu. Měl jsem spoustu energie a chtěl jsem, aby se pořád něco dělo. Ze školy jsem nosil poznámky, ale dvojku z chování jsem neměl, vždycky jsem to nějak zázračně uhrál nebo se to ututlalo, ale průšvihů bylo moc.