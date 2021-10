Žuková s Bidařem zahájili olympijskou sezonu devátým místem v Espoo

Žuková nebyla ještě úplně fit poté, co si před více než dvěma měsíci natrhla vazy v kotníku. „Z těch házených skoků je pro Lízu ještě složité vyjíždět na jednu nohu, protože ta noha není ještě stoprocentní,“ řekl Bidař po závodě.

Po dvou pádech v krátkém programu a jednom ve volné jízdě, v níž navíc pokazili zvedačku, získali Češi 142,26 bodu. To bylo o patnáct bodů méně než při MS, odkud se kvalifikovali na olympijské hry 2022 v Pekingu.

„Určitě to nebylo to, co bychom chtěli. Bereme to tak, že to byl první závod v sezoně. To se stává, že se to nepovede. Hlavní chyby byly ve skocích, i když v tréninku byly skoro bezchybné. Tady nám to nesedlo. Zvedačka ve volné nás taky stála asi osm bodů,“ komentoval Bidař jejich sezonní debut.

Na devátém místě měli odstup několika desítek bodů na silné kanadské, ruské a americké dvojice a reprezentanty Španělska a Německa. Navzdory nezdarům byli rádi, že se jejich nové jízdy rozhodčím líbily. „Jsme rádi, že ta druhá známka za předvedení a za programy byla trošku lepší, i když ty programy byly špatné,“ poznamenal dvaadvacetiletý krasobruslař.

Mišinová a Galljamov předvedli suverénně nejlepší volnou jízdu a přeskočili zkušenější kolegy z ruské reprezentace Jevgeniji Tarasovovou a Vladimira Morozova, kteří vedli po krátkém programu. První společný start na evropské půdě absolvovali někdejší evropská šampionka Vanessa Jamesová a dvojnásobný mistr světa Eric Radford, kteří se na jaře dali dohromady, i když už před tím ukončili kariéru. Skončili pátí.

Česká sportovní dvojice musela odložit start sezony kvůli administrativním problémům na Bidařově straně. Na plánované závody do USA se mužská polovina páru z tréninkové základy v Moskvě nedostala.

„Byla to moje chyba. Věděl jsem, že do Ameriky se z Evropy může jenom s extra papírem z ambasády. Když jsme kupovali letenky, tak jsme koupili letenky přes Frankfurt. Neuvědomil jsem si, že i když budeme jen přestupovat v Schengenu, tak budou po nás chtít papír. Ve Frankfurtu mě nepustili do letadla,“ vyprávěl účastník ZOH 2018.

Jeho partnerka kvůli vízům uvízla už v Moskvě, ale do zámoří se nakonec dostala. Musela tam trénovat sama, ale alespoň to využila k naočkování proti koronaviru, které je pro oba nezbytné pro účast na ZOH. Také Bidař je naočkovaný a vyhne se jinak povinné třítýdenní karanténě v Číně.

Ruská rodačka Žuková ještě potřebuje získat české občanství, bez něhož na olympiádě startovat nemůže. „Na občanství jsme podávali žádost, mělo by v blízké době přijít rozhodnutí. Mělo by to snad být všechno v pořádku. Může to být třeba i za měsíc. Doufáme, že to bude co nejdřív,“ poznamenal její sportovní partner.