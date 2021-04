Muž, žena i pár. Česko má pro Peking jistá místa ve třech krasobruslařských kategoriích

Je to dobrá zpráva pro Elišku Březinovou a sportovní dvojici Jelizaveta Žuková, Martin Bidař, které byly kvůli dvojímu výkladu pravidel v nejistotě.



V dějišti šampionátu panovaly velké zmatky a ani představitelé ISU na místě předsedovi Českého krasobruslařského svazu Stanislavu Židkovi neřekli, jaký výklad je správný. Především americká výprava totiž prosazovala variantu, podle níž by se měla některá místa převádět z mistrovství světa na dodatečnou kvalifikaci do Oberstdorfu.

Martin Bidař a Jelizaveta Žuková během závodu na MS v Stockholmu

Mělo se to týkat případů, kdy si některá země vyjela víc míst, než měla zástupců ve volných jízdách. Nově nemají závodníci navíc jistou účast na ZOH, ale mohou o místo zabojovat v Oberstdorfu.

ISU nyní potvrdila, že ale mají jen právo nasadit svého závodníka, žádné místo z mistrovství světa neberou. Na olympijských hrách by tak měli závodit oba sourozenci Březinovi. Místo je sice oficiálně na stát, ale český svaz má interně jiná pravidla. „Ten, kdo si to vyjede, si to vyjel sám pro sebe,“ řekla Březinová, které nakonec její dvaadvacáté místo stačilo. Z volných jízd postoupilo všech čtyřiadvacet krasobruslařek.

Na šampionátu nechtěla Březinová nic zakřiknout, protože dostávala protichůdné informace. Po aktuálním oznámení ISU už se mohla radovat. „Jsem ráda, že to vyšlo už teď a nemusím na podzimní kvalifikaci do Obertsdorfu. Moc mě těší, že se to povedlo nejen mně, ale i Michalovi a sportovce, tři místa jsou opravdu velký úspěch. Všechno mi teprve dochází, kolik jsme toho byli schopni za minulý týden dokázat. Doufám, že se situace zlepší a olympijské hry budou s diváky a budou nás moci přiletět podpořit i naši blízcí,“ uvedla dojatá krasobruslařka v tiskové zprávě svazu.



Michal Březina ve volné jízdě na mistrovství světa ve Stockholmu.

Do Pekingu vyrazí celá rodina, protože otec Rudolf Březinovou trénuje a bratr Michal se kvalifikoval z devatenáctého místa mezi muži. Jako jediný z českých reprezentantů měl jistotu bez ohledu na výklad.

Na druhou olympiádu se může chystat Martin Bidař. Před třemi lety v Pchjongčchangu startoval s Annou Duškovou. Tentokrát se z patnáctého místa kvalifikoval s ruskou rodačkou Žukovou, i když spolu jezdí teprve necelé dva roky. „Jsem rád, že jsme s Lízou našli společnou cestu. I když spolu jezdíme teprve dva roky, tak už jsme něco dokázali,“ svěřil se ještě ze Stockholmu.

Šanci na olympijskou účast má i taneční pár Natálie a Filip Taschlerovi. Na mistrovství světa nadějní čeští reprezentanti skončili dvaadvacátí a o dvě místa nepostoupili do volných tanců. Z MS se kvalifikovalo devatenáct párů, další čtyři místa budou k dispozici při Nebelhorn Trophy. Vedle zástupců zemí, které ještě nemají v této kategorii olympijskou kvótu, o ně bude usilovat také druhý italský a druhý britský pár.