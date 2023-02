Možná to je setrvačník. Kulhavý o přechodu na triatlon a odhodlání dál závodit

Ne, nevrací se naplno do horské cyklistiky. Pár ryze bikerských závodů sice plánuje, jeho hlavní disciplínou ale bude terénní triatlon.

Chystá se v něm na klání světové série Xterra či mistrovství světa. I proto si dvojnásobný olympijský šampion v cross country žádný odpočinek nedopřává. Zase hodiny a hodiny trénuje.

„Na horských kolech jsem trénoval tak tři čtyři hoďky denně plus regenerace. Teď to bude podobné,“ popisuje osmatřicetiletý Kulhavý.

Moc se toho tedy pro vás od ohlášení konce profesionální kariéry nezměnilo, že?

Moc ne. Poslední závod jsem jel na konci září, pak jsem si dal takový malý restart a přemýšlel, co budu dělat. Nějaké projekty se mi odložily a já zjistil, že mám celkem dost prostoru na sport. Tak jsem si řekl, že ho ještě zkusím.

Proč ne návrat pouze na horská kola?

S tou myšlenkou jsem si pohrával. Řekl jsem si ale, že už by mi nic nepřinesla a že je už ve stávajícím módu nechci prodlužovat. Triatlon jsem řešil už před pár lety. Teď mi to najednou všechno do sebe začalo zapadat. Po pětadvaceti letech ryze na kole jsem cítil, že tělo potřebuje změnu. Přidáním dalších dvou disciplín pomůžu i pohybovému aparátu.

Kdybyste měl nyní v dotazníku vyplnit kolonku povolání, co byste napsal? Pořád sportovec?

Víceméně bych napsal tak nějak všechno (smích). Sportovec ano, už ale ne na profesionální úrovni. Řekl bych spíš poloprofesionální. Stoprocentně bych ho už asi ani dělat nemohl. Hlava a tělo by to nezvládly. Musím ho doplnit nějakými dalšími aktivitami.

Nice and quality week in Gran Canaria. Thanks to guys from National team for the best company

Jaké to jsou? Při ohlášení konce profesionální kariéry jste říkal, že se vrhnete i na nemovitosti.

Určitě, i takové projekty mám. Další se točí kolem sportu – různé ambasadorské smlouvy a tak dále.

Když jste se v září rozhodoval, co bude dál, byla ve hře třeba i varianta, že byste sportu už nechal?

Úplně zavrhnout jsem ho nechtěl, alespoň dvě hodinky denně jsem ho chtěl dělat. Pak jsem viděl, že když přidám ještě jednu hodinu a budu trénovat systematicky, tak jsem schopný se pořád udržovat na relativně vysoké úrovni. Takže i proto jsem se rozhodl ještě pokračovat.

Vážně jste měl po všech těch letech ještě chuť trénovat?

Jasně, jak jsem skončil, měl jsem takové hluché místo. Když jsem šel na trénink a pršelo, říkal jsem si, proč to dělám, když nevím, co budu příští rok dělat. Jenže jak jsem si dal nový cíl, začal mi dávat nový smysl. Možná to je i takový setrvačník. Nebyl jsem nastavený, že se ráno vzbudím a budu makat jen chvíli.

Dalo by se říct, že to je taková závislost na závodění?

Asi ano. Je to závislost, kterou člověk neukončí ze dne na den. Potřebuje na to delší časové období.

Teď už jste se vrátil do módu, že na trénink jdete za každého počasí?

Ano. Pro mě podobné tréninky vždycky byly o vystupování z komfortní zóny. Čím víc z ní vystoupím, tak mám pocit, že budu lepší. Ostatně se i říká: Když jsou horší podmínky a půlka lidí netrénuje, tak právě tenhle trénink tě posouvá dopředu.

V minulosti jste už nějaké triatlonové závody absolvoval. Jaké byste řekl, že máte zkušenosti?

Triatlon mi cizí není. Mám v něm spoustu kamarádů, bývalých kolegů, takže nějaký základní přehled mám. Je samozřejmě hodně specifický kvůli množství disciplín. Je potřeba trénovat přechody z plavání na kolo, z kola na běh. Zařazuju je už do tréninku, ale postupně samozřejmě přijde doba, kdy na nich budu pracovat ještě víc.

Jaké triatlonové závody za sebou máte?

Pár jich je. Ty první snad nemůžu ani počítat, byly asi před patnácti lety. Naposledy jsem jel loni Valachy Mana.

A nevedl jste si vůbec špatně. Byl jste čtvrtý.

Ano, měl jsem z něj celkem dobrý pocit… Teda než jsem začal běžet (smích). Při běžeckých trénincích jsem si už říkal, že běžím fakt rychle, jenže záhy jsem poznal, že ostatní kluci jsou jinde. Vrátilo mě to na zem. Ale i dalších zásadních chyb tam byla samozřejmě spousta.

Jaroslav Kulhavý se pouští do terénního triatlonu.

Na co si budete muset dát pozor?

Tehdy jsem první chybu udělal hned na startu – skok do vody a plavecké brýle okamžitě dole. Další následovaly v depu. Jsem zvyklý jezdit v ponožkách a rukavicích. Jenže jak jsem měl mokré ruce, oblékal jsem si je ještě za jízdy a zabralo mi to asi dvě minuty. Musím do budoucna udělat nějaké změny, něco vyloučit.

Jak jste na tom s plaváním?

Netopím se (smích). Ne, s plaváním jsem začal už dřív. Přes zimu jsem ho zařazoval i k cyklistickým tréninkům a je to takový druhý sport, který mi jde. Samozřejmě mi k výkonnostní úrovni ještě chybí spousta kilometrů a lepší technika. Mám ale výhodu, že mám bazén hned u baráku. Odpadá mi cestování a zamlouvání si drah, což byl možná jeden z důvodů, proč jsem se pro triatlon rozhodl.

S během to je tedy trochu horší?

Ano. Po dvaceti pěti sezonách na kole nejsou moje nohy zvyklé běhat. Trvalo mi dlouho, než jsem se začal posouvat. Teď už to ale jako běh trochu vypadá. Mám naději, že se zlepším i v něm.

The Last show ! Thank you for the amazing support during my career

Na kole jste se stal olympijským vítězem, mistrem světa, Evropy, králem Světového poháru. Čeho chcete dosáhnout v triatlonu?

Výsledkově to zatím nejsem schopen říct. Ale určitě se nechci jen účastnit, dám mu maximum. Dívám se jen na letošní sezonu. Nejel jsem pořádně žádný závod, takže si to musím nejdřív vyhodnotit. Nevylučuju, že budu pokračovat i další sezonu. Na druhou stranu ale musím taky počítat s věkem, který už nemám úplně ideální. Na dalších pět let to určitě nevidím.

Jaké budou vaše letošní triatlonové vrcholy?

Domácím vrcholem budou v srpnu závody Xterry v Prachaticích. Na konci sezony je mistrovství světa v Molvenu. Tím, že je na konci ročníku, tak doufám, že tréninkově i zkušenostmi budu už lepší. Takže i k němu budu směřovat.

Nějaké závody horských kol pojedete také?

Nějaké ano. Bude to kombinace maratonu a cross country. Poprvé se jede Světový pohár v maratonu v Novém Městě, takže na něm bych chtěl být. Potom se možná objevím i na mistrovství republiky, kde obhajuju druhé místo. A pak to budou ještě nějaké další závody, které mám rád. Třeba i v zahraničí. Všechno ale bude víceméně směřovat k tréninku na Xterru.