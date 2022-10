Mohl jsem udělat víc. Nelituju! Olympijský šampion Kulhavý o konci kariéry

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Je to pár týdnů, co v pitoreskních Dolních Vítkovicích odjel svůj poslední závod. A vyhrál ho, jak jinak. V exhibici, kterou si sám zorganizoval, se olympijský šampion z Londýna Jaroslav Kulhavý v 37 letech rozloučil s kariérou a nastoupil do sportovního důchodu. „Mám teď trochu víc času, ale i tak se ještě občas na kole svezu, zatím žádné velké změny nepociťuju,“ směje se.