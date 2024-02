Gracík druhý start na plaveckém MS v postup do semifinále neproměnil

DDaniel Gracík obsadil na mistrovství světa v Dauhá dvacáté místo na trati 100 metrů motýlek a do semifinále tentokrát nepostoupil. Potřeboval být o 25 setin sekundy rychlejší, aby prošel alespoň do dodatečné rozplavby, a musel by atakovat osobní rekord. Časem 52,77 za ním zaostal o 26 setin.