Plzeň futsalistům nepřála, proti Arménii se trefil pouze Rešetár

„Soupeř hrál ještě o stupeň lépe než my. Byli mnohem rychlejší, silnější na balonu. Tahali jsme za kratší konec. Kdo utkání viděl, tak ví, že na soupeře jsme prostě neměli," uznal český kouč Tomáš Neumann.

Arménie je možná tým, který u fanoušků nebudí zrovna hrůzu, jenže jejich kádr je složený z hodně zajímavých a kvalitních hráčů.

„Trošku jsem to tušil. V týmu totiž zase tolik Arménců nemají. Kádr tvoří hodně Rusů, kteří mají arménské občanství. Do toho kádr doplnili čtyřmi naturalizovanými Brazilci. Pak je to samozřejmě velice těžký soupeř, vždyť osmdesát procent jejich hráčů hraje ruskou soutěž. S tímto protivníkem to bude mít každý tým těžký,“ chválil soupeře trenér českého výběru.

V hale na Slovanech zářil především Vladimir Sanosyan. V první půli otevřel skóre, ve 23. minutě zkompletoval hattrick a hosté vedli 3:0. Až pak se prosadil Rešetár, opora Plzně pak měla šanci snížit na 2:3, ale trefila tyč. „Byla to škoda, ale štěstí přeje připraveným. Musím přiznat, že tým Arménie byl prostě lepší. Mohli jsme utkání zdramatizovat, snížit na rozdíl jediného gólu, šance tam byly. Bohužel to nevyšlo,“ hlesl Neumann.

Pokud chtějí Češi pomýšlet na postup ze skupiny, musí bezpodmínečně vyhrát v Bosně a Hercegovině. „Uvidíme, jestli budeme v březnu v lepší náladě a formě. Uvidíme, co Bosna, u nás působila po letní přípravě trochu unavená. Teď má navíc ještě dvě utkání k dobru. Pojedeme tam pod tlakem, jen výhra nás udrží ve hře,“ řekl kouč.