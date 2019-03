Českolipští futsalisté vyzvou doma favorizovanou Slavii

Českolipští zažívají svoji nejlepší sezonu v historii nejvyšší soutěže. Čtyři kola před koncem základní části jsou totiž v jedenáctičlenné tabulce s bilancí pěti výher, jedné remízy a deseti porážek na 7. příčce a mají tak nakročeno k premiérové účasti v elitním prvoligovém play off.

„Do play off už moc chceme postoupit. Slavia je určitě favorit, ale v našem mančaftu vládne dobrá atmosféra a budeme makat na tisíc procent,“ velí Jiří Šubrt, předseda českolipského klubu. „Navíc věříme v plnou halu a pomoc našich fanoušků. A když to náhodou proti Slavii nevyjde, tak máme před sebou do konce základní části ještě tři zápasy.“

Slavia Praha, dnešní soupeř Démonů, je čtvrtá a kromě českých opor Směřičky, Záruby či Jošta spoléhá hlavně na enklávu kvalitních futsalistů ze zemí bývalé Jugoslávie.

„Proti Slavii musíme hrát zodpovědně a bez zbytečných chyb. Víme, že Slavia je favoritem utkání, ale pokud chceme skončit do osmého místa, musíme doma bodovat. Bude to těžké, ale věřím, že jsme připraveni Slavii potrápit a nechat nějaké body doma v České Lípě,“ tvrdí trenér Démonů Karel Kruliš.

Českolipští si mohou ve své domácí hale věřit, protože v prvním vzájemném utkání této sezony podlehli v listopadu Slavii na její palubovce v Edenu po velkém boji jen těsně 2:3.