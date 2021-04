Ve druhém kole si Suchý poradil s Finem Jerem Niemelainenem, na úvod měl volný los. Ve čtvrtfinále byli z českých reprezentantů naposledy v roce 2008 Zdeněk Chládek a Oskar Lakomý.

Z juniorského mistrovství světa mají čeští boxeři zatím dvě medaile. V roce 2000 získal Petr Barvínek bronz ve váze do 67 kg a osm let nato jej napodobil Chládek v kategorii do 64 kg.