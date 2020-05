Joshuův promotér chystá boxerské zápasy na své zahradě

„Budujeme šatny pro boxery, přístupovou cestu k ringu a zajišťujeme všechno potřebné, aby to šlo udělat s pár lidmi,“ řekl Hearn listu Daily Mail. „Provozovat kontaktní sport v hale nebo uzavřené tělocvičně, kde se všichni potí, není ideální. Tohle bude hygieničtější a bezpečnější a bude to vypadat parádně, když to budou snímat shora drony. Boxeři budou mít pocit velké akce. Trávníku to asi dvakrát neprospěje, ale pro box to bude skvělé,“ uvedl promotér.

Bez přítomnosti diváků chce na své zahradě hostit boxerské duely během všech čtyř červencových víkendů. Účastníky akcí plánuje ubytovat v blízkém hotelu, kde by museli podstoupit testy na koronavirus, než se přesunou k němu domů.

„Bude to velké. Jen si to představte, Je léto, dům nasvícený, v dálce je vidět Canary Wharf a začíná ohňostroj. Pak nastupují Dillian Whyte a Alexandr Povětkin k ohromné řežbě na mém trávníku,“ zasnil se Hearn. Povětkin s Whytem se měli utkat 2. května v Manchesteru o pás organizace WBC v těžké váze, ale pandemie koronaviru souboj zhatila.