Zrušte Taxisův příkop, žádá petice. Za tři roky má 10 000 podpisů

ČTK to sdělil předseda Demokratické strany zelených - Za práva zvířat Jiří Anderle. Průběhem letošního ročníku dostihů se bude zabývat expertní tým, řekl ředitel Dostihového spolku Jaroslav Müller.

„Připomínám, že se jedná o 27. oběť a že za historii závodů přišlo o život víc než 50 koní. Myslím si, že lidé toho mají dost. Jezdci koně ženou biči, aby to skočili za každou cenu, je to tvrdý byznys,“ řekl Anderle.

Organizátoři stejně jako v roce 2020 pošlou petici za zrušení Taxisu a zmírnění dalších nebezpečných překážek ministerstvu zemědělství, petičnímu výboru Poslanecké sněmovny i Dostihovému spolku v Pardubicích. Před třemi lety petice získala kolem 7000 podpisů, po letošním 133. ročníku Velké pardubické přibyly další 3000 podpisů.

„A pošleme to také do médií, díky tomu může být tlak veřejnosti. Na něj spoléháme. Díky tomu by se mohly pohnout ledy. Když už by Taxis nebyl zrušený, tak aby byl zmírněný, není bezpečný pro koně, ale i pro jezdce,“ uvedl Anderle.

Letošní Velkou pardubickou nepřežil devítiletý ryzák Stuke. Před překážkou nečekaně zahnul a následoval hromadný pád dalších koní. Žádost o zrušení Taxisova příkopu dostává Dostihový spolek každoročně. Před několika lety založil expertní skupinu, která vyhodnocuje bezpečnost na závodišti.

Pád na Taxisu během 133. Velké pardubické

Za letošním neštěstím pravděpodobně stojí chyba na straně člověka. Spolek kontaktoval expertní tým, každý jeho člen si udělá vlastní analýzu, řekl ředitel spolku. „Protože se to zatím zdá být tak, že hromadný pád nebyl zapříčiněný proporcemi a velikostí Taxisova příkopu. Ale že tam s největší pravděpodobností hrál roli lidský faktor a shoda nešťastných událostí,“ řekl Müller.

V expertním týmu jsou jezdci, zástupci médií a pořadatelů, mezi nimi například Čestmír Oulehla, Josef Váňa nebo Josef Bartoš. „Je to skupina lidí, kteří k tomu mají co říct a jsou skuteční experti v daném oboru,“ řekl ředitel.

Spolek naposledy upravoval Taxis před třemi lety, kdy odstranil doskokovou hranu, což se podle Müllera ukázalo jako efektivní řešení. „Hromadný pád ovlivnil skoky i těch ostatní koní, pozornost neupínali na skok jako takový a nedoskakovali vzdálenost, která byla potřeba. Pokud by tam ta hrana byla, problémů na Taxisu by bylo daleko víc. Skok je teď daleko bezpečnější a úrazů tam je daleko méně,“ řekl Müller.

Dodal, že spolek nemůže mít odpovědnost za průběh a vývoj dostihů, jeho povinností je připravit korektní, bezpečné a co možná nejlepší podmínky pro dostih, což se v letošním ročníku stalo. „Dráha byla perfektně připravená,“ uvedl ředitel.