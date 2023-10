Omluvenka pro dceru manželů Petříkových: Vyhráli jsme Velkou

Jan Faltejsek si poranil rameno při dostizích v italském Meranu, musel oželet jízdu na největším favoritovi v tamní „Velké meranské“. Nikdo netušil, zda mu zdraví dovolí v Pardubicích jet.

Faltejsek minulou neděli trenérce řekl, že se jí v pondělí ozve. Čekala, nervózně kontrolovala mobil. Maličký realizační tým z Beňova v Olomouckém kraji se dočkal SMS zprávy, v jakou doufal.

„Pojedu,“ napsal.

„Oddechla jsem si, byla to obrovská úleva,“ řekla Eva Petříková, která učí na přerovské střední zemědělské škole.

Čtyřicetiletý žokej podřídil startu pro Petříkovy naprosto vše. Požádal majitele Jiřího Charváta, s nímž má smlouvu, a přenechal sobotní jízdy na jeho šancových koních jiným jezdcům. Zrušil také svůj první nedělní start na Ztracence. Velkým závazkům v Pardubicích ale dostát chtěl. A tehdy zatrnulo Petříkovým podruhé. Na Velkém anglickém skoku udělal v Ceně Labe chybu Faltejskův Korfu a žokej šel k zemi. Pád naštěstí nebyl závažný. V dalším dostihu se Faltejsek navnadil druhým vítězstvím. Po Fort Medocovi se mu totéž podařilo na Quart De Gardovi. A nakonec bral i to nejcennější vítězství se Sacamirem.

Sacamiro v sedle s Janem Faltejskem si jede pro vítězství ve Velké pardubické, po jeho pravici Pavel Složil mladší s telentem.

„Dojde mi to až v příštích dnech, možná za týden. To je ta největší odměna,“ říká Petříková. V malé stáji zastává pozici trenérky valacha, ale i jeho ošetřovatelky a pracovní jezdkyně. „Jsme pořád spolu, mluvíme, zpívám mu. Nevím, jestli to víc uklidňuje jeho, nebo mě,“ přiznala. Do Velké ho provázela písní amerického zpěváka R. Kellyho I believe I can fly. „Slyšela jsem, že mu zpívá i Honza. Nepochytila jsem co, ale zpívat umí,“ říká učitelka.

Když skončí ve škole a její manžel ve slévárně, míří do stájí. Spolu připravují pět koní, Sacamiro je tím nejstarším. A bezesporu také nejkomplikovanějším, který beňovské boxy obývá. Sako, jak mu Beňováci říkají, je těžký individualista. „Co ho nejvíc baví? Odhánět koně ve výběhu od sena, to mu dělá vyloženě potěšení,“ říká Petříková.

Zatímco jiní koně zhltnou jablko na posezení, Sacamira si pamlskem nijak nezískáte. „Jablko sní na čtyřikrát, on je takový asketa, nic mu nechutná. To si radši ve výběhu kousne do klisny Makové panenky,“ přiznává trenérka. A vyloženě nesnáší, když si ho někdo prohlíží přes mříže jeho příbytku. Když se ale otevřou vrata boxu, promění se v hodného bezproblémového koně. V Beňově se nyní chystá velká oslava. V neděli krátce po doběhu si trenérka Petříková domlouvala dovolenou. Studenti měli včera suplování.

O podobnou výjimku žádala v neděli po doběhu telefonem Petříkovou její dcera. První slovo bylo rezolutní ne. V průběhu hovoru ale bylo jasné, že v pondělí přistane v omluvném listu zvláštní důvod absence – Výhra ve Velké pardubické.