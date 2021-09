Slováci uzmuli Váňovcům v Pardubicích vítězství v cílové rovině

Trenérka Ilíková: Na tribuně jsem si po výhře pobrečela Když trenérka Kateřina Ilíková viděla, jaká jména se sešla na startu dostihu, kam hlásila svého svěřence Sacamira, zaskočilo ji to a chtěla ho raději nechat běžet kvalifikaci, kde nebyla taková konkurence. Dobře, že to neudělala. Hnědák porazil všechny koně na startu, za sebou nechal pět koní, kteří se druhou neděli v říjnu postaví na start Velké pardubické. „Že bychom takhle uspěli, to jsem vážně nečekala,“ říká Ilíková. Společnost koní, kde se představil váš Sacamiro, to už je elita českých krosařů.

Ano, taky jsem se toho bála. Ale nakonec jsme ho tam nechali. Sacamiro šel perfektně. Na tribuně jsem si pobrečela. Kam povede jeho další start?

Půjde Cenu Labe při mítinku Velké pardubické. Jaký je to vůbec kůň?

Komplikovaný. V práci musí chodit sám. Jinak se nervuje. Sám chodí i skákat. Doma se bojí bodláků, když vidí trs trávy, uskakuje. Tady v Pardubicích je mu to jedno. Takže těžko na cvičišti?

Ano, v jeho případě určitě. Sacamiro do okruhu favoritů patřil, ale vaše druhá svěřenkyně Maková panenka v posledním dostihu určitě ne.

Ona byla dobrá jako dvou a tříletá na rovinách. Pak ale přišla koňská puberta a překážky dokola ji nebavily. Tak jsme jí teď zamotali hlavu a šla poprvé krosy. A asi ji baví. Koním jistě hodně jezdecky pomáhá žokej Odložil, který vám je jezdí.

Spolupráce funguje perfektně. Řekne, co kůň potřebuje, dobře jezdí. Představte vaše tréninkové centrum.

Já mám tři tréninková stanoviště. V Beňově, Penčicích a Nákle v Olomouckém kraji. To objíždím. Ve vašich stájích jsou ale především koně českého chovu. To musí potěšit, když pak porazí drahé importy.

V pátek jsem tady měla importovaného koně, ten nedoběhl, tak jsem řekla, že končím, a v sobotu mi dva čeští koně vyhrají. Jak budete oslavovat?

Sejdeme se všechna tři stanoviště a oslavíme to, jen nevím kdy. Třeba teď začátkem srpna jsme slavili silvestra.