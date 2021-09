Velká pardubická se Slováky, ovšem jinak bez cizinců

A tak z tohoto pohledu pozornost budí pouze start šestileté bělky Born To Be Queen francouzských trenérů Lagenestea a Macaira, která je přihlášena do Ceny Labe, tedy druhého nejdelšího dostihu mítinku při Velké pardubické. O klisně se vlastně nic neví. Databáze startů neukazuje v šesti letech žádný start, a zřejmě tak půjde o její dostihovou premiéru.



A ještě jedna klisna stojí za zmínku směrem k Velké pardubické. Jako cizinka splnila kvalifikační podmínky při zahraničním startu ve Francii klisna Vanesse, kterou připravuje trenér Pavel Vítek.

Jde o jedinou zástupkyni něžnějšího pohlaví, mezi zbývajícími účastníky je 16 valachů a dva hřebci, shodou okolností ryzáci - loni třetí ve Velké pardubické a nejstarší kůň v poli - Vandual ze Slovenska, a benjamínek na startu šestiletý Mahe King z lotu trenéra Josefa Váni. Ten vysílá do boje ještě Theophila a No Time To Lose - dva vítěze Velké z minulých ročníků.

Vstříc Taxisu se vydá také loňský vítěz Hegnus.

Dvojici svěřenců přihlásili trenéři Stanislav Popelka a Jaroslav Brečka, který Velkou pardubickou zná i jako její vítězný jezdec a jehož Kaiserwalzer reprezentující Slovensko zvítězil letos v zářijové kvalifikaci. Početně silné zastoupení má stáj Nýznerov, a to díky Playerovi, Strettonovi a Sztormovi. Každého z nich připravuje jiný trenér.

Ambice na úspěch v legendárním dostihu mají také čtyři ženy - trenérky. Kdo se skutečně postaví na start 131. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou, bude zřejmé v pátek 1. října po jedenácté hodině.

Na perfektně připravené dráze provázelo účastníky celého dostihového dne slunce a příjemné teploty.

To je totiž čas, kdy budou uzavřeny startovní listiny a kdy potomek zakladatele Velké pardubické hrabě Francesco Kinský dal Borgo v Pardubicích slavnostně vylosuje startovní čísla účastníkům letošního ročníku.

Dostihový mítink 131. Velké pardubické otevře slavnostní ceremoniál už v 10 hodin dopoledne, tedy o hodinu dříve, než bylo v minulých letech zvykem. Veterinární přejímka koní se uskuteční od 8 hodin. „Letošní 131. ročník Velké pardubické se Slavia pojišťovnou odstartuje v 15.45, tedy o hodinu dřív, než jsou lidé zvyklí, a to kvůli televiznímu přenosu,“ řekla tisková mluvčí Dostihového spolku Kateřina Nohavová.

V prodeji jsou zatím vstupenky na tribuny, na stání se začnou prodávat podle epidemické situace.