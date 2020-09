Zimní královnou se v Karlových Varech stala Muguruza s žokejem Chaloupkou

Tři délky na favorizovanou Gianninu vedenou žokejem Davidem Liškou získala v cíli 39. Ceny zimní královny DS Pegas irská rodačka Muguruza. Šestý mítink 121. dostihové sezóny na karlovarském Hipodromu Holoubek je úspěšně za námi. Po nedělním prosluněném odpoledni je dostihové veřejnosti známo, která z nejlepších dvouletých klisen se stane vládkyní letošní zimy.

Stáj Leram má po loňském úspěchu Fragy další královnu juniorského ročníku. Žokej Jiří Chaloupka třetím plným zásahem vyrovnal jezdecké rekordmany Petrlíka a Koplíka. Václav Luka mladší si čtvrtým vítězstvím pojistil čelní pozici mezi trenéry.

Výhodu znalosti zdejší dráhy i nárůst formy využila k třetímu místu Sparkle Shout (žokej Milan Zatloukal). Čtvrté místo získala tuzemská rodačka a jedna ze tří dcer plemeníka Shamalgana v dostihu Solemeena (žokej Petr Foret).

Není to pouze radost z triumfu v hlavním dostihu, která směřuje do střediska manželů Lukových do Bošovic. Jejich patnáctiletý syn Matyáš v teprve sedmém startu své kratičké jezdecké kariéry zvítězil s klisnou Hofergirl, kterou připravuje trenérka Ingrid Janáčková Koplíková.

Druhým vrcholem dne byla 33. Cena Jockey Clubu ČR. Ve dvoukilometrovém dostihu druhé kategorie ukončil dlouhé čekání na první vítězství v letošní sezóně trenér Arslangirej Šavujev zásluhou hnědáka Cape Freedom v sedle s žokejem Radkem Koplíkem.

Karlovarský hattrick zaznamenala trenérka Helena Vocásková. Na překážkách triumfovala s velkým náskokem Westernerka, na rovinách dvouletý Greenhorn a na supervytrvalecké tříkilometrové trati tříletá Sahara. Oba koně hájící barvy stáje Velorex kardiochirurga profesora Jana Pirka, odjezdil žokej David Liška.

Ve dvojkové Ceně Josefa Váni na trati dlouhé 4.200m pozornost mnohých směřovala k Aztekovi (žokej Jan Faltejsek), který nakonec v napínavém souboji těsně podlehl Skins Rockovi (Pavel Složil mladší). Favorizovaný Dusigrosz (Jakub Kocman) skončil třetí.