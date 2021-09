Pardubické klisny triumfovaly v Evropském poháru žokejů v Chuchli

„I Nagano Gold je porazitelný a třeba ten zázrak přijde v sobotu,“ říkala v pátek před mítinkem trenérka Welluncy Hana Kabelková, která připravuje koně ve Vápenném Podolu u Heřmanova Městce.

Zázrak se dostavil.

Velkou cenu českého turfu na 2 400 metrů ozdobil svým startem hřebec Nagano Gold, který patří roky mezi evropskou vytrvaleckou elitu. Desetinový favorit měl v sedle největší hvězdu Evropského poháru žokejů Geralda Mossé. Aby tempo nebylo pro místy až příliš chtivého hřebce moc pomalé, v dostihu mu měl pomoci a rozjet poctivý dostih stájový kolega Premier Lion. Vedoucí žokej De Vries odhadl tempo tak dobře, že ho málem nikdo nechytil až do cíle.

Až na bojovnou ryzku, která v šestičlenném poli cválala na čtvrtém místě. V cílové rovině to vzali všichni žokejové od vnitřní části dráhy, která po předchozích dostizích byla již hodně rozbitá, na vnější okraj. Nagano Gold držel třetí místo, ale jeho pověstné závěrečné zrychlení nepřišlo. Místo něho se jeho stájového kolegu jala stíhat česká odchovankyně napajedelského hřebčína Wellunca a o krátkou hlavu do té doby v čele jdoucího Premier Liona porazila.

„Trochu jsme v to doufali, že by to mohlo vyjít, klisna šla s formou nahoru a jezdec odvedl maximum. Děkuju celému týmu, který kolem sebe mám,“ řekla po dostihu pro Českou televizi Hana Kabelková.

První vítěznou čárku si žokej Fresu zapsal v dostihu dvouletých koní. Po šesti dnech a v šestém letošním startu se prosadila tmavá hnědka Porcinella z dostihové stáje Gaudium němčické trenérky Heleny Vocáskové. Fresu nechal jedinou klisnu ve startovním poli cválat za dlouho vedoucími hřebci, ale v cíli vyrazila k útoku a po krásném souboji porazila dlouho vedoucího Arkhangelska trenéra Šavujeva.