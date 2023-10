Napínavé ragby ustoupilo plážovému finále, na webu ho postihl výpadek

Moc se omlouvám všem divákům, kteří měli včera problémy a nepovedlo se jim spustit přímý přenos rugby na platformě ČT sport Plus. Mrzí mě to a štve mě to. Zároveň ale jednoznačně stojím za rozhodnutím, že finále MS s českou účastí mělo přednost. 1/4