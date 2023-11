Češi na MS? Ještě chvíli to zabere. Prezident ragbyové unie buduje tradici

„Byl to parádní turnaj, spousta fakt dobrých zápasů. Ukázal moderní prvky, směry, které všichni sledovali. A že All Blacks nakonec o bod finále prohráli? I tak byli inspirací za to, jak se zvedli. Spousta neodborníků je po prvním zápase, který s Francií prohráli, odepisovala. Ale jejich kvalita s turnajem vždycky stoupá,“ říká prezident České ragbyové unie Dušan Palcr.

Pomůže úspěšný šampionát i českému ragby? Co mu chybí? Kdy se Češi podívají na mistrovství světa? A v čem má ragby jako takové výhodu proti ostatním sportům? I o tom se v rozhovoru pro MF DNES šéf českého ragby rozvyprávěl.