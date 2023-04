Čeští gymnasté míří na ME ve dvanácti, olympionička Holasová však schází

Evropský šampionát v Antalyi potrvá od úterý do neděle. Chybní na něm olympionička Aneta Holasová, jež se zotavuje z operace zkříženého vazu v kolenu.

Do úterní mužské kvalifikace v Turecku nastoupí český tým ve složení Daniel Bago, Jack Gagamov, Daniel Radovesnický, Martin Pospíšil, Ondřej Kalný a Radomír Sliž. Je to velký rozdíl oproti loňskému ME, kde jako jediný ze seniorů závodil Sliž na koni našíř. Osmnáctiletý Bago a sedmnáctiletí Gagamov a Pospíšil tam tehdy byli v juniorské kategorii.

V ženském týmu, který bude mít kvalifikaci ve středu, jsou Soňa Artamonová, Eliška Drncová, Dominika Ponížilová, Lucie Trnková, Alice Vlková a Klára Peterková. Z loňského čtrnáctého týmu ME zůstaly Ponížilová, Trnková a Peterková.

Patnáctiletá Vlková byla před necelým rokem na ME sedmá mezi juniorkami ve víceboji i na přeskoku, stejně stará Artamonová obsadila v této kategorii 16. místo ve víceboji. Jejich vrstevnicí je i Drncová.

Titul ve víceboji bude obhajovat Italka Asia D’Amatová. Naopak v mužské kategorii je evropský trůn volný, protože loňský šampion Joe Fraser tentokrát v britském týmu není.

Úterní a středeční kvalifikace zároveň rozhodnou o medailistech v soutěži družstev, budou se počítat nejlepší tři výsledky týmu na každém nářadí. Po kvalifikaci se také určí finalisté víceboje i cvičení na jednotlivých náčiní. Pokaždé mohou postoupit maximálně dva reprezentanti jedné země. Finále víceboje bude čtyřiadvacetičlenné. Ve čtvrtek se o medaile v šestiboji utkají muži, pátek čeká ženy čtyřboj. O víkendu budou na programu osmičlenná finále na jednotlivých nářadí.