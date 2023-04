Gymnasta Sliž skončil na mistrovství Evropy sedmý na koni našíř

ME ve sportovní gymnastice v Antalyi (Turecko) Finále na jednotlivých nářadích Muži:

Prostná: 1. Whitehouse (Brit.) 14,900, 2. Dolgopjat (Izr.) 14,666, 3. Hosseini (Něm.) 14,200.

Kůň našíř: 1. McClenaghan (Ir.) 14,666, 2. Gentges (Belg.) 14,566, 3. Davtjan (Arm.) 14,266, ...7. Sliž (ČR) 13,600.

Kruhy: 1. Asil (Tur.) 14,933, 2. Davtjan (Arm.) 14,733, 3. Petrunias (Řec.) 14,733. Ženy:

Přeskok: 1. Devillardová (Fr.) 13,800, 2. Asia D’Amatová (It.) 13,600, 3. Vaelenová (Belg.) 13,583.

Bradla: 1. Alice D’Amatová (It.) 14,466, 2. Downieová (Brit.) 14,233, 3. Seitzová (Něm.) 14,200.