Skeletonistka Fernstädtová na SP v Park City obsadila 11. místo

Fernstädtová figurovala po prvním kole na 13. místě. Ve druhém zajela osmý čas a v konečném pořadí si polepšila o dvě příčky. Na Rahnevovou, která se čtvrtého vítězství dočkala po třech letech, ztratila 1,25 sekundy.

„Nejsem úplně spokojená, ale už v tréninku mi to nešlo. V první jízdě jsem dělala větší chyby, ve druhé jsem to spravila. Celkově docela ok, ale šlo by to líp,“ uvedla Fernstädtová v nahrávce pro média.

Kvůli logistickým potížím se musela vyrovnat s poněkud chaotickou přípravou. „Transport z Whistleru organizovala mezinárodní federace a nepřijeli včas,“ řekla Fernstädtová.

„Protože nechtěli nechat jednu půlku trénovat a druhou ne, tak první dva tréninky zrušili. Ale naštěstí jsme pak mohly trénovat spolu s bobama. Bylo to trochu narychlo, ale tréninky jsme dostaly,“ dodala.

Šestadvacetiletá Fernstädtová v Park City nenavázala na výkon z úvodního závodu nové sezony. Minulý týden ve Whistleru česká reprezentantka obsadila čtvrtou příčku.